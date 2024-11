A Dancing with the Stars műsorvezetője, Lékai-Kiss Ramóna igazi stílusikon, aki mindig képes meglepni megjelenésével. Korábban már Barbie-szerű, hosszú, egyenes szőke hajjal és rózsaszín frizurával is feltűnt, miközben a produkciókat értékelte a Sztárban Sztár All Stars egyik adásában.

Lékai-Kiss Ramóna mesésen fest

Fotó: Lékai-Kiss Ramóna/Instagram

Lékai-Kiss Ramóna eleganciája

Most azonban egy teljesen más, elegánsabb oldalát mutatta meg: bézs szövetkabátjával és hullámos frizurájával egy patinás épületben tündökölt. A közösségi médiában megosztott képeken jól látszik, hogy magabiztosan érezte magát a díszes környezetben. Ahogy a lépcsőn sétált, úgy tűnt, mintha egy klasszikus hollywoodi film főszereplője lenne, aki a fények előtt vonul.