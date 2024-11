Tóth Gabi számára különös jelentőséggel bírt a továbbjutás a Dancing with the Stars második élő adásában, hiszen a következő, harmadik show-ban a versenyzőknek egy családtagjukkal kellett táncolniuk. Az előzetes interjúban az énekesnő meghatottan mesélt arról, hogy eddig kimaradtak az életéből azok a meghatározó pillanatok, mint a szalagavató, a ballagás vagy akár egy esküvő, ahol édesapjával táncolhatott volna. Most végre elérkezett az alkalom, hogy pótolják ezt a régóta várt élményt.

Tóth Gabi és édesapja

A szombati adásban a nézők tanúi lehettek, ahogy Gabi édesapját, Tóth Istvánt színpadra szólította szerelmével, Papp Máté Bencével. A megható pillanatokkal átszőtt bécsi keringő a műsor csúcspontjává vált. Juronics Tamás zsűritag szerint ez volt a páros legjobb előadása, Gabi pedig szinte légies könnyedséggel mozgott a színpadon. Szente Vajk elismerően jegyezte meg, hogy a produkció nem esett túlzásba érzelmek terén, hanem megmaradt tiszta és elegáns táncnak, míg Ördög Nórát is mélyen megérintette a látvány. Az előadás végül 24 pontot kapott a zsűritől.

Ez az élmény különösen sokat jelentett Gabinak és Bencének, főleg az előző heti, vegyes kritikák után. A színpadon megélt pillanatok emlékkönyvbe illőek lettek, ahogy az énekesnő édesapjával és szerelmével közösen táncolhatott. Gabi és Papp Máté Bence is végtelenül büszkék voltak Tóth Istvánra, aki mindannyiuk számára felejthetetlenné tette ezt a különleges estét.

A bécsi keringő egy elegáns és lendületes páros tánc, amely a 18. századi Ausztriában és Németországban alakult ki. Jellemzője a gyors, körkörös mozdulatok és a 3/4-es ütem, amely harmonikus, folyamatos forgást tesz lehetővé a táncosok között. A klasszikus bécsi keringő komoly precizitást és összhangot igényel a pártól, és ma is népszerű választás különböző társastáncversenyeken és ünnepi eseményeken.

Sajnos ebben az adásban is könnyes búcsút kellett venni az egyik versenyző párostól. A Dancing with the Stars kieső párosa: Hosszú Katinka és Suti András.