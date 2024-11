Nem érdekli őket a negatív kritika 1 órája

A zsűri bántotta őket, de Tóth Gabiék most megmutatták, hogyan kell válaszolni

Tóth Gabi és Papp Máté Bence kapcsolata a figyelem középpontjába és kritikák kereszttüzébe került. A Dancing With the Stars színpadán is megélt sérelmekre most humorral és közösen reagált Tóth Gabi és párja, miközben próbálnak a táncra és a szórakoztatásra összpontosítani.

Titzl Vivien

Tóth Gabi és Papp Máté Bence Fotó: Google

Tóth Gabi és Papp Máté Bence kapcsolata nem a legnyugodtabb vizeken indult, hiszen Gabi még házas volt, amikor megismerkedett a nála jóval fiatalabb Papp Máté Bencével. Kapcsolatuk kezdete előtt Gabi még arról beszélt, hogy házassága Krausz Gáborral sziklaszilárd alapokon nyugszik. Azonban idén már Papp Máté Bence oldalán táncol a Dancing With the Starsban, és úgy tűnik, a magánéletük alakulása nem egészen olyan stabil, mint korábban hangoztatták. Tóth Gabi és Papp Máté Bence a Dancing with the stars színpadán

Fotó: TV2 Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence nem foglalkozik a kritikákkal A párost azóta is folyamatos kritikák érik, és most reagáltak a támadásokra. A Dancing With the Stars első élő show-jában például komoly bírálatokat kaptak. A zsűri arra figyelmeztette őket, hogy legyenek már elég jók a színpadon, és ne a magánéletüket teregessék ki állandóan, mert a közönséget nem érdeklik ezek a magánügyek. A páros, mintha a kritikákat próbálná leküzdeni, a következő adásban bohócöltözetbe bújt, amivel sikerült lenyűgözniük a közönséget, de ez sem akadályozta meg a nézőket abban, hogy bántó kommenteket írjanak róluk. Az egyik kommentelő például ezt írta: „Hány arcuk van ezeknek, vagy inkább bőrük, mint a kígyóknak?”, amire Máté azonnal reagált, mintha nem értené, mi a baj: „De én ezt nem értem, hát most végre egy jó arcunkat akarjuk mutatni. Dik, már az a baj, hogy sok arcom van?” Gabi pedig nem hagyta annyiban a dolgot, és rögtön rákérdezett: „De ő sem érti! Arcod, miért van ennyi arcod?” Ezután egy másik kritika következett, amely így szólt: „Minden egyes lépése, megnyilvánulása kamu! Szerintem nagyon szánalmas.” Máté ezt felolvasta, és rögvest reagált is: „A lépése is kamu? Hogy lehet a lépése kamu?” Ezek a válaszok egyértelműen azt jelezték, hogy Tóth Gabi és Papp Máté Bence nem hagyják, hogy a negatív kommentek befolyásolják őket. Sőt, inkább a humor és a közös nevetés erejével próbálják elviselni a bántásokat. A kettőjük közötti összhang és pozitív hozzáállás arra utal, hogy ők nem a pletykákra, hanem a közönség szórakoztatására koncentrálnak, és minden támadást próbálnak humorral kezelni, miközben továbbra is a táncos pályafutásukra összpontosítanak.