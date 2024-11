Páratlanul kínos pillanatoknak lehettünk tanúi a Dancing with the Stars legutóbbi adásában, amikor Tóth Gabi keményen beszólt a zsűrinek. A műsorba való belépésük óta Tóth Gabi és Papp Máté Bence mindent megtettek, hogy bizonyítsanak. Már az első adásban kemény kritikát kaptak a zsűritől. Azt mondták nekik, hogy felejtsék el a „bántott kislány” szerepet, és lépjenek tovább, ami után Gabi és Máté hétről hétre keményen dolgoztak, hogy megmutassák, mire képesek. Ennek ellenére továbbra sem kaptak túl sok pozitív visszajelzést, ami végül elérte náluk a tűréshatárt.

Tóth Gabi dalra fakadt a Dancing with the Stars 5 .adásában

Fotó: Google

„Negyedik hete viseljük el az olyan kritikákat, amelyek inkább személyeskedők” – fakadt ki Tóth Gabi, majd hozzátette, hogy már eljutott arra a pontra, hogy „eddig, és ne tovább.” Gabi úgy érezte, hogy a zsűri mindig csak „savazza” őket, és bár jogos kritikákat is kaptak, a pozitívumokat soha nem emelték ki. Szerinte a zsűri nem látja meg a táncaikban rejlő jót, és emiatt nem is tekinti azt valódi zsűrizésnek. „Miért nem látjátok meg bennünk a jót?” – tette fel a kérdést, miközben azt is elmondta, hogy úgy érzi, Ördög Nóra és a többiek szándékosan ki akarják ejteni őket a versenyből. Azt viszont határozottan kijelentette, hogy ő és Máté mindenképpen meg fogják mutatni, hogy mire képesek, és nem érdekli őket a zsűri véleménye. „Ez a Tóth Gabi lesz*rja, hogy ki mit gondol” – csapott az asztalra, kifejezve dühét és frusztrációját.

A produkció után Ördög Nóra és a zsűri más tagjai nem fogalmaztak meg kemény kritikát, de Szente Vajk mégis kiemelte, hogy a parkett rendezése valóban jól sikerült, és hogy a tánc energiaszintje is megfelelő volt. Juronics Tamás azonban nem hagyta szó nélkül Gabiék produkcióját, és bár elismerte, hogy jó energiák voltak a táncban, a mozdulatok összességét nem találta megfelelőnek. „A tánc nem volt jó. Táncosként és zsűritagként jogom van kritikát megfogalmazni, ezt el kell fogadniuk” – jelentette ki, ami ismét mélyebb feszültséget okozott a páros és a zsűri között.

Tóth Gabi sírva fakadt

A feszültséggel teli értékelést követően Tóth Gabi sírva fakadt, és elmondta, hogy rendkívül nehéz kiállniuk azokat a próbákat, amiket nekik kell végigcsinálniuk. A folyamatos bántások és kritikák mellett nagyon nehéz erősnek maradni, és hétről hétre megújulni, hogy újra és újra bizonyítsanak. Gabi a sírás közepette elárulta, hogy a legnagyobb erőt számára a kislánya, Hannaróza adja, aki mindig arra motiválja, hogy ne adja fel, és folytassa a küzdelmet.