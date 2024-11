Kaptak hideget-meleget 1 órája

A közönség tombolt, a zsűri nem volt elkápráztatva Tóth Gabiék produkciójától

Tóth Gabi és Papp Máté Bence egy szenvedéllyel teli tangót mutattak be a Dancing with the Stars színpadán, de a zsűri véleménye vegyes volt. Kiderült, hogy Tóth Gabi sérülten táncolt, mivel próba közben kificamodott a bokája.

Titzl Vivien

Tóth Gabiék 21 pontot kaptak produkciójukra. Az utolsó helyről jutottak tovább Fotó: TV2

A páros egy diszkós hangulatú produkcióval állt a közönség elé, amit Tóth Gabi különösen élvezett, mivel ezt a műfajt a sajátjának érzi. Az énekesnő és táncpartnere a Sexy Back című Justin Timberlake-slágerre táncoltak, és Tóth Gabi egy rendkívül rövid ruhában lépett a táncparkettre. Bár a zsűri többször is kritizálta őket, Gabi hangsúlyozta, hogy sokan könnyűvérűnek tartják, pedig valójában inkább szemérmes, csak a színpadon viselkedik kihívóan. Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence egy szenvedélyes tangóval kápráztatta el a közönséget

Fotó: TV2 Tóth Gabi a sérülése ellenére mindent beleadott a táncba Szente Vajk kiemelte Papp Máté Bence teljesítményét, aki ügyesen elrejtette néptáncos háttérét. Ugyanakkor megjegyezte, hogy Tóth Gabi néha hibázott a lépéseknél, amit Ördög Nóra is megerősített, mondván, hogy a technikai részeknél nem volt tökéletes a pontosság. Juronics Tamás pedig a lábvezetésnél tapasztalt nehézségeket, és a zsűri egyetértett abban, hogy talán túl sokat vállaltak be a produkcióval. A páros összesen 21 pontot kapott a Dancing with the Stars zsűrijétől. Az értékelés után Tóth Gabi megköszönte a kritikákat, és elárulta, hogy a sérülése ellenére próbált mindent beleadni a táncba. Sajnos a negyedik adásból sem maradt el a könnyes búcsú. A közönség egyik – hanem a legkedveltebb – párosa távozott a műsorból. A Dancing with the Stars kieső táncosai: Vomberg Frigyes és Südi Maringó. A teljes adás visszanézhető a TV2 play oldalon.