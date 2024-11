Katát is fel kellett hívni, akinek senki nem szólt, hogy elutaznak. Ez nagyon rosszul esett neki, persze ezért is Aurél a hibás, mert elfelejtkezett Katáról. Rájuk is teszi a telefont. Mettát nem kéri fel modellnek, pedig az volt a terve.

Következő részből: Megtudhatjuk miért hattyú alakú Vandáék tortája, PSG Ogli zselémentes aját is láthatják a nézők. Metta pedig próbálja magát felmenteni a felelősség alól.