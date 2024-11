A TV2 újabb izgalmas lépést tesz: novemberben a Megasztár vendége Desmond Child, a világhírű dalszerző, aki olyan művészeknek írt slágereket, mint Bon Jovi, Selena Gomez, Ava Max, Ricky Martin, Shakira, Alice Cooper és Robbie Williams. Mindez a veszprémi kötődésű Vastag Csaba érdeme.

Vastag Csaba meghívására Desmond Child Magyarországra érkezik

A balatoni származású Vastag Csaba meghívására Magyarországra érkező Desmond Child több mint 70 TOP40-es dalt tudhat magáénak. Az amerikai dalszerző és producer négyszer volt Grammy-jelölt, egy alkalommal Primetime Emmy-díjas, és 2008-ban beválasztották a Songwriters Hall of Fame-be.

Child nevéhez fűződnek olyan ikonikus dalok, mint a Bon Jovi-féle „Livin' on a Prayer” és „You Give Love a Bad Name”, a Kiss együttes„I Was Made for Lovin' You” című slágere (akiknek egyik tagja: Gene Simmons magyar származású), az Aerosmith „Crazy” dala, valamint Ricky Martin „Livin' la Vida Loca” sikere.

Vastag Csaba invitálását örömmel fogadta

Dolgozott már Robbie Williamsszel, Shakirával, Bonnie Tylerrel, Kelly Clarksons-szal, Meat Loaf-fal, Selena Gomez-szel és Alice Cooperrel is. Több mint 300 millió eladott lemezen hallhatóak dalai, és pontosan tudja, mi kell ahhoz, hogy egy jó dalból világsláger váljon.

Desmond Child magyar gyökerekkel is rendelkezik; édesapja báró Márfy Sándor volt, és ő maga magyarnak vallja magát. Örömmel fogadta el Vastag Csaba invitálását, hogy a 12 év után újrainduló tehetségkutató sztárvendége legyen, és szakértelmével támogassa a fiatal énekeseket.

