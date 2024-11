WhisperTon számára különleges pillanatot hozott a Dancing with the Stars harmadik élő adása, ahol ezúttal a családok kerültek reflektorfénybe. A műsor tematikája lehetőséget adott a versenyzőknek, hogy egyik családtagjukkal táncoljanak, így WhisperTon büszkén kérte fel édesapját erre a szereplésre. Az apuka örömmel mondott igent, és a próbák alatt minden támogatást megadott fiának, aki már az előző adásokban is magas pontszámokat szerzett.

Whisperton és táncpartnere, Tóth Katica és édesapja: Strenner Antal

Fotó: Strenner Antal/Facebook

A szombat esti adás az évad legerősebb műsorává vált, amit Mihályfi Luca energikus kezdése indított, majd Szabó Zsófi és Tóth Gabi is kiemelkedő pontokat gyűjtöttek be. WhisperTon és édesapja a műsor végén léptek színpadra egy lendületes charlestonnal, ami ugyan szórakoztatóra sikerült, de apró hibák is becsúsztak. Juronics Tamás és Szente Vajk 9 ponttal jutalmazták a produkciót, míg Ördög Nóra 8 pontot adott, megjegyezve, hogy a folytatásban még többet vár.

WhisperTon számára ez az este felejthetetlen élmény maradt, hiszen édesapjával osztozhatott a rivaldafényben. Az influenszer számára nem idegen a családi szereplés, hiszen rendszeresen készít közös tartalmakat édesapjával a közösségi médiában, így követői már jól ismerik kettejük humorát. Az este végén Ördög Nóra még megjegyezte: WhisperTon tánctudása nem feltétlenül édesapjától ered, de a közös produkció öröme feledhetetlen maradt.

Egy vidám, energikus tánccal lépett színpadra Whisperton: a Charleston

A charleston egy dinamikus és vidám páros tánc, amely az 1920-as években vált híressé, különösen az Egyesült Államokban. A tánc gyors tempójáról és energikus lépéseiről ismert, jellemzően a jazz és a swing zene ritmusára táncolják. A charlestonban a táncosok gyakran váltogatják a lábmunkát, szaggatott mozdulatokkal és gyors forgásokkal, miközben a testük felső része ritmikusan követi a lábakat. A tánc különösen a flapper kultúrával vált összefonódottá, és az 1920-as évek „roaring twenties” korszakának egyik legismertebb tánca lett. A charleston ma is népszerű a társastáncok világában, és gyakran szerepel a szórakoztató műsorokban.