Whisperton és Tóth Katica ezúttal Gareth Gates Anyone of Us című dalára slowfoxozott, amely egy elegáns standard tánc. Az idei szezon egyik legnagyobb esélyeseként a zsűri szigorúan értékelte őket, különösen azért, mert a TikTokernek már jelentős balettos tapasztalata van, így előnyből indul a többi versenyzőhöz képest.

Whisperton és Tóth Katica egy slowfox tánccal lépett a színpadra

Slowfox: Whisperton és Tóth Katica uralták a színpadot

A slowfox (vagy slow foxtrot) egy elegáns, lassú standard tánc, amelyet általában a társastáncok közé sorolnak. A slowfox a 20. század elején alakult ki, és azóta a táncversenyeken alapvető táncnemként van jelen.

A tánc lassú, sima mozdulatokkal és finom, folytonos mozgásokkal jellemezhető. A párosok lassú és gyors lépések váltakozásával érik el a dinamikát, miközben a tánc folyamatos, gördülékeny és elegáns hatást kelt. A slowfoxban különösen fontos a stílus és a technikai precizitás, mivel a táncosoknak simán és szinte észrevétlenül kell végrehajtaniuk a mozdulatokat.

Produkciójuk vegyes kritikát kapott a Dancing with the stars zsűrijétől.

„Ez egy szép előadás volt az első pillanattól az utolsóig” – mondta Ördög Nóra.

Szente Vajk arra figyelmeztette Whispertont, hogy a tökéletesség keresése közben a történet dramaturgiájára is összpontosítson, míg Juronics Tamás azt emelte ki, hogy a produkció ugyan hibátlan volt, de a kockázatvállalásban hiányosságokat tapasztalt. A páros 27 ponttal az élre került, holtversenyben a Stana-Kucsera duóval.

A könnyekből a 4. részben sem volt hiány. A Dancing with the Stars kieső párosa: Vomberg Frigyes és Südi Maringó, a közönség egyik legkedveltebb duója.

