WhisperTon és Tóth Katica fergeteges szambája: Történelmi pontszámok a Dancing with the Stars műsorában

A Dancing with the Stars legutóbbi adása varázslatos show-val és elképesztő táncprodukciókkal kápráztatta el a közönséget. WhisperTon és Tóth Katica szambaelőadásukkal történelmi pontszámokat értek el, miközben a verseny másik nagyágyúja, Törőcsik Franciska is maximális elismerést zsebelt be. Az este izgalmas párbajokkal zárult, és egyre élesebbé vált a verseny a döntő felé.

Fotó: Google

Az adás ezúttal az „Elvarázsolt táncok éjszakája” tematikájára épült, ahol a látványos dekorációk és show-elemek varázsolták el a közönséget. A különlegesség az volt, hogy már csak hat pár maradt a versenyben, így a műsor második felében párbajok következtek. WhisperTon és Tóth Katica örömmel kezdtek együtt dolgozni, és bár WhisperTon táncos múltja miatt magasabb elvárásokkal találkozik, eddig minden várakozást felülmúlt. A héten két koreográfiát kellett megtanulniuk, de az erőfeszítéseik kifizetődtek, hiszen WhisperTon fergeteges teljesítményt nyújtott. WhisperTon és Tóth Katica: Szamba

Fotó: TV2play Mozdulataikba a köztük lévő kötődést és szeretetet is belecsempészik, ami különleges energiát ad minden előadásuknak. Szombat este egy pazar szambával léptek a színpadra, amely még inkább kiemelte a közöttük kialakult erős, szinte testvéri kapcsolatot, melyet a TV2 táncos show-ja kovácsolt meg. A show egyik legjobb produkcióját hozták, ami elragadtatta a közönséget és a zsűrit is. „Varázslatos produkciókat vártunk a mai nap, és ez az volt” – mondta Szente Vajk.

„Filtermentes WhisperTont kaptunk itt ma. Úgy éreztem magam, mint egy rendes táncversenyen” – összegzett Ördög Nóra.

„Ma este mindenki azt csinálja, amihez a legjobban ért. Luca falakat dönt, Gabi énekel, WhisperTon táncol, én meg zsűrizek. Lenyűgöző volt” – fogalmazott Juronics Tamás. WhisperTon és Tóth Katica 29 pontot zsebelt be a zsűritől Tamás 9, míg Vajk és Nóri 10 ponttal jutalmazták a produkciót, ami a legmagasabb pontszám volt eddig az évadban. Azonban a versenyt nemcsak ők uralták: Törőcsik Franciska és Baranya Dávid csacsacsája is magával ragadta a zsűrit, és a legelső maximális pontszámot (30) hozta el a szezonban.