Azahriah, azaz Baukó Attila 2020-ban a Rét című számával robbant be a köztudatba. Hazai viszonylatban az az erő és kisugárzás, ami belőle árad, üde színfolt az előadók között. Legelső díját már 2021-ben bezsebelhette: az MTV EMA díjátadóján 2021 legjobb magyar előadójának hirdették ki. Ami itthon nagy eseménynek számít, mindenhol megfordult az EFOTT-tól kezdve a Sziget Fesztiválon át a Papp László Sportarénáig.

Azahriah a Puskás Arénás koncertjét hirdető plakát előtt

Fotó: Facebook / Azahriah

Többször lépett már színpadra Veszprém vármegyében is, két alkalommal telt házas koncertet adott a veszprémi Gyárkertben, amelyek nagy sikerük miatt emlékezetesek maradnak nemcsak a rajongók, hanem Azahriah számára is.

Azahriah nemcsak idehaza, de külföldön is óriási sikereket ért el, hiszen szeptember közepétől több nagyvárosban is megfordult (például: Barcelona, Amszterdam), európai turnéját novemberben Pozsonyban zárta. Előtte azonban nagy bejelentést tett: turnéja után visszavonul. Az ifjú tehetség YouTube-csatornáján tette közzé a hírt. Megköszönte rajongóinak a többéves kitartó támogatást. Azonban nem hagyta el őket örökre, hiszen novemberben 28-án került a mozikba filmje (Mi vagyunk Azahriah), és a Puskás Aréna-koncertfilmet is kilátásba helyezte. Dalaiban többször is utalt rá, hogy csak pár évig zenél, és utána elköszön, de a hirtelen jött bejelentésre senki sem volt felkészülve. „Hol vagyok, hova telt az elmúlt három év? Kirepült az ablakon, repülök velük én is. Valamitől úgy érzem, közel a vég, ezért ölelek szorosan negyvenezer testvért” – énekli a Kapu című dalban.

A "Mi vagyunk Azahriah" nem egy szokványos dokumentumfilm. Felmerülhetett a kérdés, hogy az alig fél évtizede működő előadóról milyen dokumentumfilmet lehet forgatni. Nos, Mazzag Izabella rendező rácáfolt a kétkedőkre. Bár a dokumentumfilmes műfajban nem szokás a multiverzum gondolatával játszani, itt pontosan ezt látjuk. Ahogy Azi többször is fogalmaz a filmben: mindenről van egy elképzelése, és olyan nincs, hogy ne lehetne bármit megoldani. Bár a rendezői-forgatási részekben nem vállalt főszerepet – hiszen a film párhuzamosan készült a Puskás Aréna tripla koncert előkészületeivel –, és a szereplését is visszafogta. A film előzetesében is elmondta, hogyha egyszer róla filmet forgatnak, ő nem szeretne benne látszódni. Igaz, ezzel nem az anonimitást szerette volna megőrizni, mert ahhoz már túl ismert.