A Dancing with the Stars műsorából Tóth Gabi és Papp Máté Bence esett ki, és most az énekesnő megosztotta, hogyan élte meg a kiesést. Instagramján bevallotta, hogy a tánccal teli időszak csodálatos élmény volt számára. Minden egyes hét megerősítette benne, hogy soha nem szabad feladni, és hogy egy olyan ember van mellette, akit talán kislányként álmodott meg, hogy egyszer így lesz szeretve, támogatva és értékelve.

Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence távozott a műsorból

Fotó: tv2/facebook

„Nagyon büszke vagyok Mátéra, sokan tanulhatnának tőle, ahogy én is teszem, amióta az életem része! Ekkora ellenszélben is eljutottunk idáig, amit Máté nélkül nem tudtam volna végigcsinálni. Boldog vagyok és szeretve érzem magam! Köszönjük mindenkinek a támogatást!” – mondta Gabi, akinek nem először volt konfliktusa a zsűrivel. Hozzátette, hogy mindenki megérdemelten jutott tovább, és nem éreznek szomorúságot, mert úgy érezte, hogy így kellett történnie. A gondolatait egy titokzatos megjegyzéssel zárta:

„A tánc folytatódik, mert nagy terveink vannak a jövőre nézve! Táborok, koncertek, közösségépítés… legyetek velünk!”