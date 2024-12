A páros már az első pillanattól kezdve megosztó volt a Dancing with the Stars műsorában, a nézők és a zsűri körében egyaránt. A zsűri és Tóth Gabi közötti csipkelődések szinte rendszeressé váltak, és a pontszámok sem őket tüntették ki, bár soha nem kerültek veszélyzónába, minden szombaton biztosan továbbjutottak. A hatodik adásban azonban ez változott, és végül ők búcsúztak.

Tóth Gabi reakcióján nemcsak a zsűri, hanem a Dancing with the Stras nézői is kiakadtak

Fotó: TV2

Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence megosztó versenyzők voltak

Tóth Gabi a kiesésük után azt mondta, hogy szerintük is fair a döntés: „Így volt igazságos, mi is éreztük, erős a mezőny, és ennek így kellett lennie.” A továbbjutó kihirdetése után Tóth Gabi mégis egy meglepő reakcióval fordult a zsűri felé, ökölbe szorított kézzel, ünneplő mozdulattal azt mondta: „Na, végre!” A zsűri döbbenete és értetlensége egy pillanatra látszott is, ami után a nézők körében komoly vita indult el: jogos volt-e ilyen gesztust tenni, vagy egy ilyen műsorban nem megengedett az ilyen viselkedés?

A műsor hivatalos Instagram-oldalán rekord mennyiségű komment érkezett a páros kiesését követően, ahol a DWTS nézői kifejezték véleményüket a gesztussal kapcsolatban. Egy hozzászóló így fogalmazott: „Gabi egész dancinges viselkedése szerintem méltatlan volt egy ilyen színvonalú műsorhoz. Tóth Gabi tapasztalt előadó, így joggal várnánk el tőle, hogy tisztelettel kezelje a zsűri véleményét, még akkor is, ha az nem esik jól neki. A zsűri tagjai szakmailag magasan kvalifikáltak, és nem azért vannak ott, hogy hízelegjenek. A kritikát kezelni egy művész alapvető feladata, és amit Gabi tanúsított, az teljesen elfogadhatatlan. Nemcsak a zsűri iránti tiszteletlenség volt, hanem a közönséget is csalódás érte.”

Egy másik hozzászóló szerint: „Nem is hívnám többet semmilyen műsorba, a kutyának se hiányozna, de nyilván nem lehet semmilyen műsort csinálni nélküle… Cirkusz kell a népnek.”

De nem ő volt az egyetlen, aki felháborítónak találta Gabi viselkedését. Egy másik kommentelő így írt: „Felháborítónak tartom, hogy miután kiestek, Gabi még a zsűrinek is mondott/mutatott valamit, amin láthatóan megdöbbentek. Ez hatalmas tiszteletlenség volt, és egyáltalán nem méltó valakihez, aki maga is zsűritagként ült más műsorokban. Tudnia kellene, hogy a zsűri munkája nem személyes támadás, hanem a verseny része. Gabi táncteljesítménye nem volt kiemelkedő, így a kritikák teljesen megalapozottak voltak.”