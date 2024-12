A Dancing with the Stars november 30-i élő adása igazi táncos ünneppé vált, ahol WhisperTon, Tóth Katica és a múlt héten kiesett Stana Alexandra egy szenzációs jive-val zárták az estét. A produkció nemcsak a nézőket és a zsűrit, hanem az egész stúdiót lázba hozta, a trió minden mozdulatát vastaps kísérte. WhisperTon, mint az egyetlen versenyben maradt férfi amatőr táncos, ismét megmutatta, hogy teljesen megérdemli a helyét a műsorban. A párcserés produkció különleges dinamikát és energiát hozott, amit a zsűri sem hagyott szó nélkül.

WhisperTon és Tóth Katica 30 pontot kapott a zsűritől

Fotó: WhisperTon/instagram

Szente Vajk különösen nagy dicséretet mondott WhisperTon teljesítményéről: „Ez annyira jó volt, hogy rendesen feldobódtam tőle. WhisperTon jövőre táncosként jöhet a műsorba.”

A produkció színpadi történetmesélése és érzelmi töltete Ördög Nóra elismerését is kivívta: „Története volt, színészet volt az egészben, azon túl, hogy jók voltak a lépések és a koreográfia, csak arra tudtam figyelni, hogy Ton mennyire jól adta át az egész előadást.”

Juronics Tamás kiemelte WhisperTon szerethető személyiségét: „Le vagyok nyűgözve, nagyon dinamikus voltál, nagyon szerethető vagy. A stúdió látszik, hogy mennyire szeret, a közönség is szeret, és mi is szeretünk téged.”

A zsűri pontszámai ismét a produkció magas színvonalát tükrözték:

Ördög Nóra: 10 pont

Szente Vajk: 9 pont

Juronics Tamás: 10 pont

A 29 pont az est egyik legkiemelkedőbb eredménye lett, koronázva a trió sikerét. WhisperTon és Tóth Katica első produkciója 30 pontot kapott a zsűritől.

A jive lendülete, a trió közötti összhang és WhisperTon erőteljes színpadi jelenléte mind hozzájárultak ahhoz, hogy ez a produkció a Dancing with the Stars egyik csúcspontja legyen. Stana Alexandra visszatérése pedig különleges dinamizmussal gazdagította az előadást, és remekül megmutatta, hogyan képesek a versenyzők a párcserés fordulóban is kitűnni.

„Még mindig emésztgetjük a tegnapi este történteket és nem győzzük szavakba önteni azt a mérhetetlen hálát és szeretetet amit adásról adásra töretlen kapunk tőletek🫶🏻