Magyar férfi nevet adott kutyájának a hollywoodi sztár

A színész maga is elmondta, hogy édesanyja tanácsait figyelembe vette a filmekben való szereplésekor, különösen a „A brutalista” című filmben, amelyben egy magyar származású zsidó építészt alakított. Brody gyakran beszél családja történeteiről, és azoknak köszönhetően másként látja a világot. Igaz, nem beszél folyékonyan magyarul, de néhány magyar szót és kifejezést megtanult. Ő maga New Yorkban született és amerikai környezetben nőtt fel, így a magyar nyelv nem része a mindennapi életének. Interjúkban is elmondta, hogy büszke a magyar gyökereire, de a nyelvet nem sajátította el teljesen.

László, a kutya mint szimbólum

A kutya névválasztása mélyebb jelentést hordoz. László nemcsak egy házikedvenc, hanem egy élő emlékmű, amely összeköti a múltat és a jelent. Brody számára a kutya nem csupán egy társ, hanem a magyar örökségét is képviseli. A színész maga is hangsúlyozta, hogy László neve különleges jelentőséggel bír, mivel arra emlékezteti őt, hogy honnan származik és hogy milyen fontos a családja története.

A névválasztás nemcsak Brody családi gyökerei előtt való tisztelgés, hanem egy szeretetteljes gesztus is a kutya iránt, aki a színész életében egy új fejezetet nyitott. Brody örökbefogadása és a kutya szeretetteljes fogadása még inkább megerősíti azt az érzést, hogy a szeretet és a család mindenek felett áll.