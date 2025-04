Kárpáti Rebeka burkolt üzenetet küldött exe új párjának? – „Érdekes csavarokat tud dobni az élet"

Kárpáti Rebeka, influenszer-modell március végén osztotta meg gondolatait arról, milyen leckéket tanult meg az életben – és a sorai mögött sokan személyes utalásokat véltek felfedezni.

Kárpáti Rebeka új posztja vajon exének szól?

Kárpáti Rebeka nem írt neveket, mégis mindenki tudja kikről van szó

„Van, aki inkább újraírja a valóságot, mint hogy szembenézzen vele” – kezdte a posztot, amelyben többek között arról is írt, hogy vannak, akik másra vetítik ki saját sötétségüket, és olyanok is akadnak, akik hamis áldozatszerep mögé bújva próbálják elleplezni a saját vétkeiket. A szöveg legérdekesebb része azonban minden bizonnyal ez a mondat volt:

„Van, aki annak ellenére is próbálja viselni utánad a levetett holmidat, hogy nyilvánvalóan nem illik rá. Érdekes csavarokat tud dobni az élet.”

A bejegyzés sorai több szinten is értelmezhetőek, de a rajongók és a bulvárközönség hamar párhuzamot vont Rebeka szavai és a közelmúltban napvilágot látott hírek között: Lénárd András, a Tiltott Csíki Sör egykori tulajdonosa – akivel Kárpáti Rebeka 2023 karácsonyán még eljegyzésben állt – új párra talált. A hírek szerint az üzletember és Molnár Andrea táncművész hónapok óta egy párt alkotnak, sőt már közös, egzotikus nyaraláson is részt vettek a Maldív-szigeteken.

Bár sem Rebeka, sem a volt párja nem kommentálta nyilvánosan a friss kapcsolatot, a március végi Instagram-bejegyzés időzítése és stílusa több mint beszédes. A modell nem említ konkrét neveket, mégis sugallja, hogy a háttérben komoly érzelmi és emberi játszmák zajlottak, amelyekre ő már nem kíván több energiát pazarolni.

„Az ilyen méltatlan játszmákhoz ne kapcsolódjunk” – zárta sorait, majd arra buzdított mindenkit, hogy egyenes gerinccel, mosolyogva lépjen tovább, és inkább az építő dolgokra fókuszáljon.

A bejegyzés azóta is elérhető Kárpáti Rebeka Instagram-oldalán, és több száz kedvelést gyűjtött. Kommentelők szerint nemcsak stílusos, hanem rendkívül elegáns módja volt ez a helyzet lereagálásának – anélkül, hogy nyílt konfrontációba bonyolódott volna.

Kárpáti Rebeka ezzel a poszttal vélhetően végleg pontot tett egy fontos fejezet végére – és új, saját útjára lépett.