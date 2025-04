Egyedül maradt Lékai-Kiss Ramóna

A sztáranyuka érzelmes hétvégén van túl: miközben teljes erőbedobással készült A Nagy Duett elődöntőjére, férje és kisfia egy különleges apa-fia túrán vett részt Berlinben. Lékai-Kiss Ramóna fociimádó kisfia életre szóló élményben részesült: az Union Berlin meccsén nemcsak a válogatott Schaffer Andrást láthatta játszani, hanem egy dedikált mezt is kapott tőle – szúrta ki a borsonline.

Lékai-Kiss Ramóna ezúttal kénytelen volt nélkülözni családját

Forrás: Bors

Lékai-Kiss Ramóna kisfia nagy focirajongó

A csinos műsorvezető elárulta, hogy bár örül családja boldogságának, ez volt az első alkalom, hogy teljesen egyedül maradt otthon – ezért szeme egyszerre sírt és nevetett. Rami humorral kezelte a helyzetet, hiszen mint mesélte: kisfia már a szereplés hírére megjegyezte, hogy „Anya, neked nincs is jó hangod! Mondtam, hogy köszi kisfiam, nulla éves korodtól énekelek neked szinte minden este, és eddig még nem mondtad, hogy nem tetszik a hangom, de akkor most már tudom, hogy álljak a helyzethez” – osztott meg egy kis családi kulisszatitkot a műsorvezető, aki ezen a héten is teljes szívvel készült a színpadra Brasch Bencével. Egy biztos: a család támogatása most is vele volt – ha nem is a stúdióban, de Berlinből, szeretettel.