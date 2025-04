Ahogyan mi is beszámoltunk róla, a Liverpool magyar sztárja, Szoboszlai Dominik feleségül vette, Buzsik Borkát. A labdarúgó korábban a vasi származású gyönyörű Gécsek Fannival alkotott egy párt, aki – úgy tűnik – sikeresen tette túl magát a focisztáron.

Máris foglalt lenne Szoboszlai Dominik exe?

Forrás: Gécsek Fanni Facebook-oldala

Gécsek Fanni az elmúlt hetekben Monacóban, Monte Carlóban járt, ahol egy teniszversenyt is megnézett, ami nem véletlen, hiszen maga is komoly eredményeket ért el teniszben. Fanni aztán visszafelé még megállt Milánóban – és ha már ott járt az olasz divat fővárosában, onnan is bejelentkezett.

Kivel tölthette a vasárnapot Szoboszlai Dominik exe?

Húsvét vasárnapján viszont az előzőeknél jóval talányosabb posztot tett fel közösségi oldalára. A két borospohár meghitt társaságot sejtet, rajongói azonnal találgatásba kezdtek, kivel tölthette az ünnepi hétvégét a vasi szépség?

