Tóth Gabi kitálalt: gyerekekkel játszották a szörnyeteget – évekig hallgatott, most megszólalt

„Ez most nem egy vicces vagy humoros videó lesz, de annál fontosabb” – kezdte videóüzenetét Tóth Gabi. Azt mondja, közszereplőként és anyaként is kötelessége volt elmondani az igazságot Lakatos Márkról. Állítása szerint már fiatal lányként is érzékelte, hogy valami nincs rendben, de sokáig hallgatott – részben saját félelmei, részben a szakmai környezet elvárásai miatt.

Tóth Gabi mindent bevallott

Fotó: Tóth Gabi/Instagram

Súlyos állítások: „Beültetett egy zaklatott gyereket a taxiba”

Tóth Gabi elmesélt egy konkrét esetet is: egy Viva Tv-s forgatás után, amikor az E-Klubból távoztak, Lakatos Márk egy láthatóan zaklatott, kiskorú, cigány származású fiút ültetett be a taxiba. Amikor megkérdezték tőle, ki a fiú, állítólag csak annyit válaszolt: „Drágáim, nem tudjátok? Hát magam vagyok a Unicef!”

„A szervezetem zsigerből tiltakozott” – mondta Gabi, aki szerint, bár évek óta beszélt erről kollégáknak, soha nem kapott támogatást abban, hogy nyilvánosságra hozza. Azt mondták neki, „ne ő legyen megint, aki ezt kiteregeti”.

„Lakatos Márk és Lengyel Attila aberrált viselkedéséről sokan tudtak”

Az énekesnő nemcsak Lakatos Márkot, hanem Lengyel Attilát is megemlítette, és azt állította, tudomása szerint a szakmán belül sokan tudtak arról, hogy milyen dolgokat műveltek, de senki nem mert megszólalni. Gabi most úgy döntött, megtöri a csendet, még akkor is, ha ez újabb támadásokat zúdít rá.

„Nem félek, nincs mit veszítenem” – fogalmazott.

Lakatos Márk visszavágott: „A meséd egy rágalom”

A stylist sem maradt csendben: közösségi oldalán reagált az énekesnő vádjaira. „Kedves Tóth Gabi! Értem a bosszúvágyat, ami benned dolgozik… A meséd egy rágalom! Ennek megfelelően értékelem. Minden jót kívánok neked és szeretteidnek húsvétra” – írta Lakatos, utalva arra, hogy szerinte az énekesnő csak reflektorfényre vágyik.

Az ügy előzménye: egy állami gondozott fiú súlyos vádjai

Lakatos Márk nevét tavaly ősszel hozta összefüggésbe először egy szexuális visszaélési üggyel Ábrahám Róbert, aki egy interjúban névtelenül megszólaltatott egy férfit. A férfi azt állította, hogy 15 éves korában, állami gondozottként orális szexet folytatott Lakatos Márkkal egy új cipőért cserébe. A stylist a vádakat visszautasította, és közölte: együttműködik a hatóságokkal.