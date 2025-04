Tóth Gabi és párja nagy hírt jelentett be, ennek sokan fognak örülni

Újabb örömhírt osztott meg az ország egyik legismertebb szerelmespárja, Tóth Gabi és Papp Máté Bence. A közösségi oldalukon jelentették be, hogy idén ismét közös ritmusra hívják a fiatalokat – érkezik a nagy sikerű táboruk második felvonása.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence

"Örömmel jelentem be, hogy már tudtok jelentkezni az Egy a Ritmusunk, Összetartozunk táborunkba" - közölte Instagram-oldalán Tóth Gabi. Bejegyzésében elárulta, hogy idén is sikerült egy különleges helyszínt találni a táborhoz, és rengeteg izgalmas programmal készülnek a résztvevők számára. "Most beépítettük a programjaink közé a külön énekórákat is, amiket én fogok tartani azoknak a fiataloknak, akik érzik magukban a tehetséget! Csodás Kalotaszegi és Somogyi táncanyagokkal is készülünk minden 11-21 éves fiatalnak várunk benneteket szeretettel! "

A bejelentéshez fotókat is csatolt, és azóta csak úgy záporoznak a kommentek, mindenki örül Gabiék boldogságának.