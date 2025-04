Weisz Fanni sok támadást kapott, amiért gyereket vállalt

Weisz Fannival a Borsonline-nak adott interjúban elmondta, sokkal jobban figyel a kisfia testbeszédére és reakcióira, mint más édesanyák. Hozzátette, okoseszközök segítségével is figyeli a baba mozgását.

Weisz Fanni régóta vágyott az anyaságra

Forrás: Bors

Weisz Fanni elmondta:

Nem korlátozza a siketség, rengeteg eszközt alkalmaz a kisfia megfigyelésére, például okosalkalmazások rezgéssel riasztják a baba állapotáról, illetve okoszokni méri a kicsi szívverését és légzését.

Édesanyja sokat beszél Benihez, aki már most utánozza a jelbeszédét és a szavait. Fanni másfél éves korában tervezi majd a jelbeszédet megtanítani neki. A szépségkirálynő kiemelte: mindenki segít neki a családban, vigyáznak a kisgyerekre és tanácsokkal látják el Fannit. Édesanyja és nagyszülei is tiszteletben tartják Fanni döntéseit a gyermeknevelésben, és igyekeznek minél több időt a kis Bendegúzzal tölteni. Fanni egy kistestvért is szeretne neki a közeljövőben.

A teljes interjút megtekinthetik itt: