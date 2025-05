A gyönyörű TikTokker is felkerült a Forbes listájára

...elképesztően hálás vagyok nektek – egytől egyig! Azoknak is, akik évek óta velem vagytok, és azoknak is, akik csak tegnap óta, mert ti vagytok azok, akik megláttatok bennem valamit. Valamit, amivel tudtok azonosulni. Valamit, ami szerethető. Valamit, ami én vagyok. Régen csak annyi volt a célom, hogy egy kis színt vigyek a hétköznapokba. Nevetést. Bohóságot. Azóta viszont ez már jócskán átalakult. Próbálok folyamatosan „real” maradni. Megmutatni a valóságot. Hogy lássátok: a social media nagyon sokszor hazudik. Testalkat, arcbőr, tökéletes katalóguslakások… Én próbálom azt átadni, ami bennem is folyamatosan alakul és erősödik: Nem kell tökéletesnek lenned. Nincs hibátlan ember. És teljesen rendben van, hogy különbözőek vagyunk – csak ezt tanuljuk meg elfogadni.