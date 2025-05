Életét áldozta a családjáért a hős apa

A gyerekek egy erős áramlatba kerültek a Fernandina Beach egyik partszakaszán, és bár a rendőröknek sikerült őket megmenteni, a hős apát eszméletlenül találták meg a vízben. Kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét.

Hős apa mentette meg a gyerekeket

Fotó: GoFundMe

Curtis korábban az amerikai hadsereg katonájaként Irakban és Afganisztánban szolgált, és többek között a Bíbor Szív kitüntetést is megkapta. Leszerelése után ifjúsági amerikaifutball-edzőként segítette a fiatalokat, köztük saját kisfiát is, aki éppen első szezonját fejezte be a csapatban, és idén már apja vezetésével edzett volna tovább.

A közösség hősként búcsúzik tőle

A férfit önzetlensége, bátorsága és embersége miatt mindenki tisztelte. A tragédia után adománygyűjtés indult, hogy segítsék a családot a temetési és utazási költségek fedezésében, és kifejezzék hálájukat azért az emberért, aki szó szerint életét adta szeretteiért – írja a Bors.