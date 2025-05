Megható TikTok-videó mutatja meg, hogyan néznének ki ma elhunyt magyar hírességek

A videóban szereplő hírességeket az AI a jelenlegi koruknak megfelelően „öregítette meg”, így elképzelhetjük azt is, hogyan nézne ki ma Máté Péter vagy Molnár Csilla.

Molnár Csilla így nézett ki fiatalon, de az AI azt is megmutatja hogyan nézne ki most.

Fotó: Benkõ Imre / MTI

Az első képen Zámbó Jimmy, a kilencvenes évek egyik legnépszerűbb magyar énekese tűnik fel. Az 1958-ban született „király” 2001-ben hunyt el, ma 67 éves lenne. A videóban bölcs tekintetű, mégis karizmatikus férfiként jelenik meg, aki mintha még most is színpadra készülne.

Molnár Csilla most is címlapon szerepelhetne

Molnár Csilla, az 1985-ös magyar szépségkirálynő tragikus sorsa generációkat rázott meg. A mindössze 17 évesen elhunyt lány 1969-ben született, ma 56 éves lenne. A mesterséges intelligencia által megalkotott kép egy elegáns, méltóságteljes asszonyt mutat, aki akár ma is címlapokon szerepelhetne.

Kaszás Attila színész, aki számos ikonikus színházi és filmes szerepével lopta be magát a nézők szívébe, 2007-ben hunyt el. Ha élne, most 65 éves lenne. A róla készült kép egy barátságos, bölcs művészt ábrázol – olyasvalakit, akit bármikor szívesen látnánk újra színpadon.

Kun Péter, az Edda Művek egykori gitárosa 1967-ben született és 1993-ban hunyt el tragikusan fiatalon, mindössze 26 évesen. A videóban az AI egy 58 éves, markáns és érzékeny művészt jelenít meg, akinek arcán egyszerre tükröződik a rockzene ereje és a belső csend. A zenész emléke a mai napig él a rajongókban.

Végül Máté Péter, a felejthetetlen hangú énekes és zeneszerző, aki 1947-ben született, 1984-ben hunyt el – ha élne, idén lenne 78 éves. Az ő arca különösen megérinti a nézőt: a videóban egy tiszta tekintetű, meleg arcú férfi jelenik meg, akinek dalai ma is generációk szívében élnek.

A videó nem csupán technológiai érdekesség, hanem mély emberi kérdéseket is felvet. Mit adott volna még a világnak Zámbó Jimmy vagy Máté Péter, ha tovább élnek? Hogyan alakult volna Molnár Csilla sorsa? A kommentelők között sokan személyes emlékeket is megosztanak, és hálásan fogadják, hogy újra „láthatják” ezeket az ikonokat – még ha csak virtuálisan is.

Ez a különleges alkotás újabb példája annak, hogyan tud a mesterséges intelligencia nemcsak technikai csodát, hanem érzelmi hatást is kiváltani.