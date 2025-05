Lángoló autó, kimerültség, könnyek – Nótár Mary kitálalt

Közeledik a végéhez egy embert próbáló, több mint két hónapos verseny, amely nemcsak a színpadon, hanem azon kívül is hatalmas erőfeszítéseket követelt a résztvevőktől. Nótár Mary egy személyes hangvételű üzenetben osztotta meg követőivel, milyen elképesztő háttérmunka zajlott a Nagy Duett rivaldafénye mögött.

Nótár Mary és Aurelio - Keményen küzdöttek a döntőbe jutásért

Forrás: Nótár Mary/Facebook

Nótár Mary és Aurelio jó párost alkot

A legnagyobb elismerés Aureliónak jár, aki hetente négy napon át Bajáról utazott Budapestre a próbákra – oda-vissza akár napi 4 órát is a volán mögött vagy épp autópályákon töltve. Egy alkalommal, amikor az M6-os autópályán szó szerint lángra kapott az autó, Aurelio akkor is megjelent a főpróbán – késve ugyan, de annál elszántabban. „Mindenek ellenére sem hagyott cserben” – írja Mary.

A verseny heteiben Nótár Mary sem tétlenkedett: koncertről koncertre járt, gyakran 3 óra alvás után állt színpadra a vasárnapi élő showban. Egy alkalommal 9 rendezvényről érkezett egyenesen a tévéstúdióba, a szövegeket pedig a fellépések közti utazások alatt tanulta, akár hajnalok hajnalán is. A közös cél – a döntőbe jutás – erőt adott a duónak. A megfeszített munka és a feszített tempó ellenére Mary elmondása szerint a napok, hetek vidáman, szinte panaszkodás nélkül teltek. A közönség szeretete és a családi támogatás pedig igazi kapaszkodó volt a nehézségek közepette.

A vasárnapi döntő közeledtével Mary már úgy érzi, a legnagyobb nyeremény számukra nem is a verseny végeredménye, hanem az útközben megszületett igaz barátság. „Kitartottunk, nem adtuk fel, ez a legfontosabb” – zárja sorait, nem kis érzelmi töltettel. És hogy mi lesz a döntőn? Egy biztos: könnyek és nevetés is lesz bőven – ahogy azt a közös fotó is sejteti.