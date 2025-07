Ötvös Csöpi, vitorlák és balatoni pofonok – így lett Bujtor István a tó örök ikonja (kvíz)

Bujtor István nemcsak kamerák előtt, hanem a Balaton hullámain is otthon volt: hétszeres magyar bajnokként a vitorlázás igazi nagymestere volt. Az első Kékszalag-győztes 30-as cirkáló, a Rabonbán kapitányaként örökítette meg őt Farkas Ádám Munkácsy-díjas szobrászművész is – a balatonfüredi Vitorlás téren álló szobrát a művész születésének 71. évfordulóján avatták fel. 2017 óta az ő emlékének ajánlják a TABU Oldtimer Vitorlás Kupát is, amelyet minden évben augusztus 20-a előtt rendeznek Balatonkenesén.

Bujtor István a Balaton legendás alakja

Forrás: GoTourist

A Balaton ugyanilyen markánsan jelenik meg filmjeiben is: a Pogány Madonna, a Csak semmi pánik, az Elvarázsolt dollár vagy a Hamis a baba nemcsak vígjátékok voltak, hanem balatoni időkapszulák. A Pogány Madonna ikonikus jeleneteinek egy része például a Zákonyi Ferenc utcai bódésor mellett álló hajón játszódott – akkoriban presszóként működött, ma ismét hajóként rója a habokat.

A tihanyi bencés apátság is kiemelt helyszíne volt a filmnek, noha 1980-ban, a forgatás idején a szerzetesrend még nem működhetett ott hivatalosan. A címadó szobor – a Pogány Madonna – egy aranyra festett gipszmásolat volt, ám a bemutató után olyan sokan akarták megnézni, hogy végül valóban kiállították. Azóta túrákat is szerveznek a film nyomán: a látogatók Barkó Ágoston atya vezetésével járhatják be Ötvös Csöpi nyomait Tihanyban.