Ezek voltak a 87 éves korában elhunyt popdíva utolsó szavai

87 éves korában elhunyt Connie Francis, az 1950-es és 1960-as évek egyik emblematikus popdívája. Halála néhány nappal azután következett be, hogy megható üzenetben szólt rajongóihoz.

Elhunyt Connie Francis

Forrás: Bors

Connie Francis utolsó szavai

Július 2-án még a floridai kórházból jelentkezett, ahol „erős fájdalmak" miatt kezelték. Két nappal később, július 4-én arról adott hírt, hogy már jobban van:

Ma sokkal jobban érzem magam egy jó éjszaka után, és szeretném megragadni az alkalmat, hogy mindenkinek boldog július negyedikét kívánjak. Köszönöm a folyamatos jókívánságokat és imákat. Boldog függetlenség napját nektek és szeretteiteknek

Halálhírét július 17-én barátja és a Concetta Records kiadójának elnöke, Ron Roberts közölte. Elmondása szerint Connie Francis békésen hunyt el, miután több napon át eszméletlen állapotban volt.

Connie Francis a hatvanas években építette zenei karrierjét, ám egyik dalát nemrég felkapta a TikTok, olyannyira, hogy a legnépszerűbb dal lett a közösségi média felületén.

Connie Francis amerikai énekesnő az ’50-es és ’60-as évek egyik legnagyobb popsztárja, akinek jellegzetes hangja és romantikus slágerei milliók szívét hódították meg világszerte. Karrierje csúcspontján olyan ikonikus dalokkal vált ismertté, mint a Stupid Cupid, a Who’s Sorry Now? vagy a Lipstick on Your Collar. Ő volt az első női előadó, aki sorozatosan vezette az amerikai slágerlistákat, és akinek nemzetközi karrierje is komoly sikereket hozott – több nyelven is énekelt, köztük olaszul, németül és spanyolul is.

Legismertebb dala, a Pretty little baby a mai napig jól pörög a TikTokon.