Megérkezett az első kép az új Harry Potterből

Elkezdődött az HBO nagyszabású sorozatának forgatása, amely J.K. Rowling varázsvilágát kelti életre újra a képernyőn. A Harry Potter történetét ezúttal sokkal részletesebben, a könyvekhez hűbben dolgozzák fel, mint a korábbi filmekben. A széria akár tíz évig is eltarthat, és már meg is érkezett az első hivatalos fotó a 11 éves Dominic McLaughlinnel, aki Harry szerepében mutatkozik be. Az új feldolgozásban több ismert színész is feltűnik majd.

Az HBO új sorozatában Harry Potter kalandjai részletesebben megelevenednek a képernyőn

Fotó: BBC News (UK)

Harry Potter története új életre kel az HBO sorozatában

Hivatalosan is bejelentették, kik alakítják a főszereplőket az HBO saját gyártású Harry Potter-sorozatában. Harry Potter szerepét Dominic McLaughlin kapta, míg Hermione Grangert Arabella Stanton, Ron Weasley-t pedig Alastair Stout játssza majd. A legendás varázsló, Dumbledore bőrébe John Lithgow bújik, Hagridot Nick Frost alakítja. Neville Longbottomot Rory Wilmot formálja meg, Dudley Dursley-t pedig Amos Kitson. A sorozat a korábbi filmekhez hasonlóan a Leavesden stúdióban forog.

Egy szereposztás komoly vitát váltott ki. A legtöbb reakciót Severus Piton szereposztása váltotta ki: a karaktert ezúttal Paapa Essiedu, a Black Mirror ismert színésze játssza. Sokan nehezen fogadják el a váltást, mivel Alan Rickman alakítása mély nyomot hagyott a rajongókban. Bár Essiedut elismert és sokoldalú színésznek tartják, a döntés heves vitát kavart az X-en, és a hozzászólási lehetőséget idővel minden platformon letiltották. A sorozat J.K. Rowling népszerű könyvsorozatát a lehető leghűebben kívánja adaptálni, az írónő pedig executive producerként is részt vesz a munkálatokban – írja az Origo.