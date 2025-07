Végre: itt vannak az első képek Vajna Tímea babájáról!

Ráthonyi-Palácsik Tímea, vagy ahogy mindenki ismeri, Vajna Tímea legnagyobb álma vált valóra, mikor életet adhatott gyermekének. Timi sokáig próbálkozott a teherbe eséssel, de legnagyobb szomorúságára egyszer sem sikerült.

Vajna Tímea nemrég életet adott kislányának

Fotó: Instagram

Ezután döntött úgy, hogy béranya segítségével válik édesanyává, aki világra hozta első kisfiát, Bent 2025 elején. Legnagyobb örömére a béranyaprogram után nem sokkal maga is teherbe esett.

Vajna Tímea megmutatta kislányát

Vajna Timi nemrég életet adott kislányának és most egy Instagram posztban meg is mutatta az édes kisbabát. A bejegyzéshez azt írta: "2 hete megérkezett Hailey, egy apró nyári csoda, aki beragyogta a lelkünket a testvérével együtt. Még mindig nem tudom felfogni, hogy annyi megpróbáltatás után végre sikerült ez a két kis tündér. A császármetszés óta most kezdtem csak jobban lenni. A hemoglobin szintem kezd helyre állni, de az epidurális érzéstelenítéstől és hormon ingadozástól még nagyon fáj a fejem. A szoptatás nehéz és fájdalmas, de majd csak belerázódunk… köszönöm a kedves leveleket, szuper tanácsokat, amit kaptam Tőletek".