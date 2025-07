"Utána is atom volt!" - Vastag Csaba a Guns N' Roses-zel bulizott (+ videó)

„Utána is atom volt!” – írta egy válaszban Vastag Csaba, miután valaki ironikusan megjegyezte, hogy Axl Rose hangja mára „Mickey egérré változott”. A kommentek között azonnal beindult az emlékezés és a humoros odamondogatás is:

Vastag Csaba a Guns N' Roses-zel bulizott

Forrás: Vastag Csaba/facebook

„Amikor én ezeket már rég hallgattam, akkor te még Vékony Csaba voltál!” – szólt az egyik frappáns megjegyzés, mire egy másik hozzászóló visszavágott: „A szürkeállományod jóval vékonyabb az övénél!”

A Guns N’ Roses sokaknak nemcsak egy zenekar, hanem egy életérzés – és a hozzászólók tömegével idézték fel első, legendás koncertélményeiket: „16 éves voltam, mikor először itt voltak, de nem tudtam elmenni. Most, közel az 50-hez, végre kipipáltam a bakancslistámról!” – írta egy rajongó. Mások a Népstadionos, 1992-es Monsters of Rock bulira emlékeztek vissza: „Szakadt az eső, vittünk kukászsákot, ernyőt nem lehetett bevinni. Az mekkora buli volt!”

Természetesen akadtak kritikus hangok is: „Ha ilyen jó zenét hallgatsz, miért játszol ilyen pocsék zenét…?” – kérdezte egy kommentelő. Vastag Csaba reakciója frappáns és önironikus volt: „Ezen már én is gondolkodtam… A jövőben igyekszem!” Azt is tagadta, hogy valaha lenézte volna a rockzenét: „Gyerekkorom óta csak ilyen típusú zenekaraim voltak. A Guns N’ Roses pedig mindig is az egyik kedvencem volt.”

Guns N’ Roses: a botrányos zsenik

Az 1985-ben Los Angelesben alakult Guns N’ Roses a rocktörténelem egyik legnagyobb hatású zenekara. Az Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Izzy Stradlin és Steven Adler alkotta klasszikus felállás 1987-es debütáló albuma, az Appetite for Destruction máig minden idők egyik legsikeresebb lemeze, olyan ikonikus dalokkal, mint a Welcome to the Jungle, a Paradise City vagy a Sweet Child o’ Mine.

Az 1991-es Use Your Illusion I és II albumokkal csúcsra jutottak, a November Rain és a Don’t Cry balladái pedig minden idők legdrágább klipjei közé tartoznak. Bár a tagcserék és botrányok nem kímélték őket, a zenekar újra és újra fel tudott állni a padlóról – legutóbb 2016-ban tértek vissza a Not In This Lifetime… turnéval, amely minden idők egyik legsikeresebb koncertsorozata lett.