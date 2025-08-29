2 órája
Főzés, sztorizás, nevetés – új gasztroshow a tévéképernyőn!
Mi történik, ha egy színész, egy popsztár és egy főzőlap találkozik? A válasz egyszerre szórakoztat, meghat és megéheztet: a Pop Kaja Satöbbi Anger Zsolt új gasztro-talkshow-ja, ahol a fakanál mellett élethelyzetek, érzelmek és sztorik is terítékre kerülnek. A műsor augusztus 28-án este 22.00 órakor indul a Viasat 3-on, az első adásban Tóth Vera lesz a vendég.
A Pop Kaja Satöbbi nem csupán főzős show: itt a zene, a gasztronómia és az emberi történetek találkoznak. Anger Zsolt nemcsak remek színész, hanem kitűnő házigazda is, aki otthonos, mégis izgalmas terepet teremt a beszélgetésekhez. A vendégek felszabadultan, őszintén mesélnek: nevetnek, sírnak, nosztalgiáznak – és közben főznek. Profi ételek nem cél, sokkal inkább valódi emberi pillanatok születnek, amilyenekből a képernyőn egyre kevesebb van. Ahogy a műsor szlogenje is sugallja: satöbbi. Mindig van egy kis plusz – egy gondolat, egy történet, egy falat nosztalgia.
Anger Zsolt gasztro műsora meghódítja a tévéképernyőket
A különlegesség, hogy minden epizódban más zenei világból érkező sztár vendégeskedik, saját történeteivel, ízlésével és receptjeivel. Bár mindenki más, egyvalami közös bennük: a konyhában mindenki önmagát adja. Tóth Vera testvére, Tóth Gabi már korábban vendégeskedett a műsorban, az epizód visszanézhető a YouTube-on – de érdemes nem üres gyomorral belevágni!
Az olasz mondás szerint „az ebédlőasztalnál senki sem öregszik”, és ha ez igaz, Anger Zsolt vendégei garantáltan hosszú életűek lesznek – mert itt minden falat egy kis öröm, minden történet egy csepp emlék, és minden nevetés ad egy extra ízt az estéhez. Főzés, sztorizás, röhögés, sírás – ez a Pop Kaja Satöbbi: ahol a gasztro-show nem csak étel, hanem élmény.