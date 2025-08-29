Főzés, sztorizás, nevetés – új gasztroshow a tévéképernyőn!

A Pop Kaja Satöbbi nem csupán főzős show: itt a zene, a gasztronómia és az emberi történetek találkoznak. Anger Zsolt nemcsak remek színész, hanem kitűnő házigazda is, aki otthonos, mégis izgalmas terepet teremt a beszélgetésekhez. A vendégek felszabadultan, őszintén mesélnek: nevetnek, sírnak, nosztalgiáznak – és közben főznek. Profi ételek nem cél, sokkal inkább valódi emberi pillanatok születnek, amilyenekből a képernyőn egyre kevesebb van. Ahogy a műsor szlogenje is sugallja: satöbbi. Mindig van egy kis plusz – egy gondolat, egy történet, egy falat nosztalgia.

Anger Zsolt gasztro műsora meghódítja a tévéképernyőket

Forrás: Anger Zsolt/Facebook

A különlegesség, hogy minden epizódban más zenei világból érkező sztár vendégeskedik, saját történeteivel, ízlésével és receptjeivel. Bár mindenki más, egyvalami közös bennük: a konyhában mindenki önmagát adja. Tóth Vera testvére, Tóth Gabi már korábban vendégeskedett a műsorban, az epizód visszanézhető a YouTube-on – de érdemes nem üres gyomorral belevágni!