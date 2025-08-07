1 órája
Őrület, kik vállalták be az Ázsia Expresszt – itt a teljes sztárlista! (videó)
Augusztus 31-én újra elstartol a TV2 egyik legsikeresebb valóságshow-ja, az Ázsia Expressz, amelyben ismert párosok küzdenek meg az idővel, az elemekkel, no meg egymással – a tét pedig nem kevesebb, mint 20 millió forint. A hatodik évad forgatása már lezajlott, de a csatorna eddig komolyan titkolózott. Most azonban végre lehullt a lepel: a sajtótájékoztatón először lehetett látni az összes versenyzőt.
Az Ázsia Expressz szereplőgárdája valódi sztárparádé: énekesek, színészek, sportolók, influenszerek és írók vágnak neki a sokszor embert próbáló kalandnak – és a mezőnyt egy Veszprém vármegyei induló is erősíti, aki feleségével vállalkozott a nem mindennapi kihívásra és egy igazi vérbeli tihanyi lány is részese lesz ennek a nem mindennapi kalandnak.
A házigazda idén is Ördög Nóra, aki korábban előszeretettel osztott meg kulisszatitkokat a közösségi oldalain, most viszont szinte teljes hírzárlat mellett zajlott a forgatás. A TV2 állítólag minden eddiginél komolyabb titoktartási szerződéseket íratott alá a szereplőkkel és a stábbal – aki megszegi, nemcsak pénzbírságra, de szakmai következményekre is számíthat.
És hogy kik indulnak az Ázsia Expresszben? Íme a teljes lista:
- Széki Attila Curtis és menyasszonya, Barnai Judit
- Vastag Csaba és felesége, Domján Evelin
- Lakatos Levente és barátnője, Dulin Metta
- Bódi Megyer és testvére, Bódi Hunor
- Fodor Rajmund és Ungvári Miklós – két sportlegenda egy csapatban
- Tallós Rita és lánya, Barbinek Paula
- Németh Kristóf és Mészáros Árpád Zsolt – két színész, két karakter
- Sofi és párja, Németh Vini
A versenyzők nemcsak egymással, hanem saját korlátaikkal is megküzdenek majd. Vastag Csaba például elárulta: nem bírja a bogarakat – a pókokat pláne nem –, de gyanús, hogy a műsorban még ez is a menü része lehet. Evelinnek a családja fog a legjobban hiányozni, különösen az édesanyja és kilenc testvére. Csaba viszont leginkább a hazai ízeket siratja majd: a rántott húst, a marhapörköltet, meg úgy egyáltalán „mindent, ami ebben az országban jó”.
A taktikájuk egyszerű, de határozott: hideg fej, nyugodtság és persze a szórakozás sem maradhat el. Ugyanakkor nem titkolják: győzni jöttek. Ahogy fogalmaztak: „elhivatottak vagyunk, és mindenképp meg szeretnénk nyerni ezt a műsort”.
A valóságshow történetében először fordul elő olyan, hogy két egymásnak vadidegen ember vág neki a kalandnak. Lakatos Márk író, és a Levente Klubja podcast házigazdája valamint a Kőgazdag fiatalokból és a Nagy Ő-ből megismert, tihanyi Dulin Metta vadidegenként vágtak neki a megpróbáltatások sorának. Levente Baukó Évával Metta pedig Tuvic Aleksandrával indult volna a műsorban, de ők egészségügyi okokból lemondták a szereplésüket. Hogy mi lesz ebből? Vajon jó döntés egy páros megmérettetésnek idegenekként nekiindulni? Augusztus 31-től kiderül!
Az Ázsia Expressz tehát nemcsak új kalandokat, hanem új dinamikákat is hoz – és ki tudja, talán a veszprémi versenyző is egészen a döntőig menetel majd.