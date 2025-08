Igazi filmtörténeti relikvia 2 órája

Ötvös Csöpi nyomában: eladó a Pogány Madonna legendás rendőrhajója (videó)

Egy valódi filmtörténeti ereklye tűnt fel nemrég a közösségi médiában: eladásra kínálják azt a rendőrhajót, amely a Pogány Madonna című kultikus magyar krimiben is szerepelt. A hirdetés szerint a motorcsónak egykor valóban a Balaton vizén teljesített szolgálatot – és ma is működőképes állapotban várja új gazdáját – számol be róla a Bors.

A hajó nemcsak a vízirendészet múltját idézi fel, de összefonódott Bujtor István nevével is, aki a film főszereplőjeként, Ötvös Csöpi karakterében tette felejthetetlenné a balatoni nyarakat. A rendőrhajó több jelenetben is feltűnt, így nem csoda, hogy mára igazi relikviának számít. A legendás hajó eladási ára a Bors cikkéből kiderül. Bujtor István legendás rendőrhajója eladásra kerül

Forrás: Borsonline Bujtor István neve nemcsak a filmvásznon, hanem a Balaton hullámain is fogalommá vált. Hétszeres magyar bajnokként a vitorlássport élő legendája volt, elsőként nyerte meg a Kékszalagot egy 30-as cirkálóval, a Rabonbánnal. A hajó és kapitánya mára kultikus státuszt kapott: Farkas Ádám szobrászművész a balatonfüredi Vitorlás téren állított neki emléket, és 2017 óta minden évben megrendezik a TABU Oldtimer Vitorlás Kupát is, amely Bujtor emlékének szól. Bujtor István legendás rendőrhajója eladásra kerül A Pogány Madonna több helyszíne is ikonikus lett az évek során. A Zákonyi Ferenc utcai bódésor mellett álló hajó például, amely egykor presszóként működött, ma ismét hajóként rója a habokat. A tihanyi bencés apátság szintén fontos szerepet kapott a filmben, még akkor is, ha a forgatás idején, 1980-ban a szerzetesrend még nem működhetett ott hivatalosan.

A film címadó „Madonnája” valójában egy aranyra festett gipszszobor volt, de olyan népszerű lett, hogy a bemutató után végül kiállították – és mára túrákat is szerveznek a film nyomán. Az érdeklődők Barkó Ágoston atya vezetésével járhatják be Ötvös Csöpi nyomait Tihanyban. Most pedig az a hajó, amely egykor a Balaton vizén üldözte a bűnözőket – és amelyen Csöpi legendás mondatai is elhangzottak – új gazdára vár. A kérdés már csak az: ki lesz az, aki nemcsak egy járművet, hanem egy szelet magyar filmtörténelmet is magáénak tudhat majd?