Örömhír a rajongóknak

1 órája

Demjén Ferenc állapota kapcsán friss információk láttak napvilágot

Az elmúlt napokban sokakat megrázott a hír, hogy Demjén Ferenc, az ország egyik legnépszerűbb és legelismertebb előadója, otthonában balesetet szenvedett. A zenész eltörte a felső combját, amely miatt műtéti beavatkozás vált szükségessé. A hír hallatán rajongók ezrei fejezték ki aggodalmukat, támogatásukat és jókívánságaikat a közösségi oldalakon, és sokan imádkoztak a művész mielőbbi felépüléséért.

Veol.hu

A kezdeti aggodalom azonban mostanra megkönnyebbüléssé vált: Demjén Ferenc műtétje sikeres volt, és az orvosok tájékoztatása szerint állapota napról napra javul. Az énekes mozgásszervi rehabilitációja már meg is kezdődött, amely a teljes gyógyulás fontos része. Bár a felépülés hosszabb folyamat lesz, a hírek szerint Rózsi elszánt és bizakodó.

Demjén Ferenc július közepén a Gyárkertben is fellépett
Fotó: Demjén Ferenc/Facebook

Az énekes menedzsmentje közölte, hogy a közeljövőben lekötött koncerteket elhalasztják, azonban ezek később mind pótolva lesznek. A rajongók tehát biztosak lehetnek benne, hogy Demjén Ferenc ismét színpadra áll, amint egészségi állapota ezt lehetővé teszi.

Demjén Ferenc állapota napról napra javul – így érzi most magát a legendás énekes

A művész családja és stábja hálás minden eddigi támogató üzenetért és szeretetért, amit a közönség részéről tapasztaltak. Mint írták, az elképesztő összefogás és az országos szintű szeretethullám erőt ad Demjén Ferencnek a gyógyulás útján.

Demjén Ferenc neve több évtizede összefonódott a magyar könnyűzenével, generációk nőttek fel dalain, amelyek máig szerves részei a hazai zenei kultúrának. Nem csoda, hogy a hírre országszerte felfigyeltek, és a közönség együtt drukkol a 78 éves előadó mielőbbi felépüléséért.

A legendás énekesnek most minden erejére szüksége van a gyógyuláshoz, de ahogy karrierje során oly sokszor, úgy most is elszántan küzd, hogy mielőbb visszatérhessen a közönség elé. A rajongók pedig addig is üzenetekkel, jókívánságokkal és szeretettel kísérik őt, abban a reményben, hogy hamarosan újra élőben hallhatják tőle a mindenki által ismert és szeretett slágereket.

Demjén Ferenc július közepén a Gyárkertben is fellépett, ahol bejelentette, hogy a nagy sikerű Hogyan tudnék élni nélküled? film második része 2026 januárjában vagy februárjában kerül a mozikba. Az információ hatalmas ovációt váltott ki a nézőkből – úgy tűnik, nemcsak a zene, hanem a történet is mély nyomot hagyott a közönségben.

