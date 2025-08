Ez nem koncert volt, hanem tiszta extázis – Dzsúdló felrobbantotta Veszprémet (galéria+videó)

Dzsúdló – aki már korábban is fellépett a városban – nem rejtette véka alá, mennyire szívéhez nőtt Veszprém és környéke. A Gyárkert Kultúrparkban tartott koncert alatt többször is elmondta, mennyire szeret itt zenélni, és hogy mindig szívesen tér vissza. És úgy tűnik, a rajongók is így vannak vele.

Dzsúdló ajándékot is kapott egyik rajongójától

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A legnagyobb slágerek – köztük a Sötét, az Egyszerű, a Virágok, a Spanom és a 21 – alatt a közönség egy emberként énekelte a sorokat, mintha egy hatalmas, összehangolt kórus részei lettek volna. Az összhang és az energia szinte tapintható volt: ritkán látni ennyire összetartó koncertélményt.

Dzsúdló-koncert a veszprémi Gyárkertben

Az est egyik legmeghatóbb pillanata az volt, amikor egy rajongó saját készítésű plüssmackót adott át Dzsúdlónak – a figura a zenészt szimbolizálta, és láthatóan mélyen megérintette az előadót. A különleges ajándék mosolyt csalt az arcára, és egy kis időre még a koncert ritmusa is megállt, hogy mindenki együtt élvezhesse ezt az őszinte pillanatot.