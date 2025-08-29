1 órája
Titokban megnősült a Hogyan tudnék élni nélküled? sztárja
Csendes, bensőséges szertartás keretében mondta ki a boldogító igent Ember Márk, a magyar filmszínészet egyik legnépszerűbb fiatal tehetsége. A Blikk információi szerint a színész csütörtök délután vette feleségül kedvesét, Havasi Virágot, méghozzá a budapesti szerb templomban. A döntés nem véletlen: Ember Márk magyarországi szerbnek vallja magát, így természetes volt számára, hogy a szertartást szerb nyelven tartsák meg.
Az esküvő közel egy órán át tartott, majd a vendégsereg – mintegy ötven meghívottal – a templom udvarán körtáncot járt, követve a szerb hagyományokat. Az eseményen számos ismert színész is tiszteletét tette, köztük Trill Beatrix, Brasch Bence, Kirády Marcell, Wunderlich József és Fesztbaum Béla, akik kollégaként és barátként is fontos részesei Ember Márk mindennapjainak.
A színész magánéletének nagy pillanata különleges párhuzamot mutat szakmai sikereivel. Ember Márk az utóbbi időszakban a Futni mentem című filmben és mindenekelőtt a közönségkedvenccé vált Hogyan tudnék élni nélküled? zenés romantikus vígjátékban aratott óriási sikert. Utóbbi mára átlépte a 900 ezres nézőszámot a hazai mozikban, és már javában készül a folytatása. Érdekesség, hogy a második rész történetének középpontjában éppen egy esküvő áll, amely újra összehozza a régi barátokat – most pedig a valóságban is sor került egy hasonló életre szóló eseményre.
Már forgatják a Balatonon a Hogyan tudnék élni nélküled? második részét
A ’90-es évek hangulatát felelevenítő film a Demjén Ferenc-dalokkal, nosztalgikus díszleteivel és könnyed humorával nemcsak a fiatalokat, hanem az idősebb generációkat is meghódította. A balatoni helyszínek és a Szerelemvonat legendás jelenete, amelyhez Révfülöp vasútállomását alakították át Balatonföldvárrá, különösen emlékezetessé tették a történetet. Nem véletlen, hogy a film nyári kertmozis vetítései továbbra is teltházzal mennek, sőt, hamarosan színházi adaptációban is új életre kel a romantikus sztori.
Ember Márk titokban megnősült
Ember Márk így nemcsak a filmvásznon, hanem a való életben is új fejezetet nyitott: a szerelem, amelyet a vászonról ismerhetünk, mostantól a mindennapjait is meghatározza. A színész és Havasi Virág házasságkötése egyszerre szimbolikus és megható pillanat – bizonyíték arra, hogy a művészet és az élet sokszor kéz a kézben jár.
