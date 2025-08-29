Titokban megnősült a Hogyan tudnék élni nélküled? sztárja

Az esküvő közel egy órán át tartott, majd a vendégsereg – mintegy ötven meghívottal – a templom udvarán körtáncot járt, követve a szerb hagyományokat. Az eseményen számos ismert színész is tiszteletét tette, köztük Trill Beatrix, Brasch Bence, Kirády Marcell, Wunderlich József és Fesztbaum Béla, akik kollégaként és barátként is fontos részesei Ember Márk mindennapjainak.

Ember Márk és kedvese Havasi Virág

Forrás: Ember Márk/Facebook

A színész magánéletének nagy pillanata különleges párhuzamot mutat szakmai sikereivel. Ember Márk az utóbbi időszakban a Futni mentem című filmben és mindenekelőtt a közönségkedvenccé vált Hogyan tudnék élni nélküled? zenés romantikus vígjátékban aratott óriási sikert. Utóbbi mára átlépte a 900 ezres nézőszámot a hazai mozikban, és már javában készül a folytatása. Érdekesség, hogy a második rész történetének középpontjában éppen egy esküvő áll, amely újra összehozza a régi barátokat – most pedig a valóságban is sor került egy hasonló életre szóló eseményre.