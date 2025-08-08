augusztus 8., péntek

Dos Diavolos

2 órája

El sem hiszed, hol adott koncertet Ganxsta Zolee

A Dos Diavolos duó, vagyis Ganxsta Zolee és Takács Vilko, aki a Kartel gitárosa, ingyenes koncertet adtak a Káptalanfüredi kis strandon.

Szilas Lilla

A Süss fel Nap Strandbisztró egy olyan koncert helyszínt hozott létre a Káptalanfüredi strandon belül, ahol híres formációk fellépéseit hallgathatjuk meg a Balaton partján egy finom lángossal és hideg üdítővel a kezünkben. Ez alkalommal a Dos Diavolos, vagyis Ganxsta Zolee és Takács Vilko koncertje hozta össze az embereket. 

A Dos Diavolos formációban Ganxsta Zolee és Takács Vilko zenélnek közösen
Fotó: Nagy Lajos/Napló

A fellépés rengeteg embert vonzott, a bisztró asztalai megteltek idősekkel és fiatalokkal, sokan az egész estét állva hallgatták végig, de senki sem bánta, hiszen nem gyakran jönnek ekkora hírességek ingyen koncertet adni. 

Ganxsta Zolee és Takács Vilko őszinte koncertje

Az énekes mindig is arról volt híres, hogy őszintén kimondta a véleményét, amivel általában mosolyt csal az emberek arcára, hiszen sosem tudod mi lesz a következő mondata. Az eseményen mindenkivel közvetlenül viselkedett, sokan szerettek volna képet készíteni vele, többükkel lepacsizott és beszélgetett.

A koncert amiatt volt különleges, mert ez alkalommal nem egy magas színpadon, elérhetetlennek tűnő hírességek voltak, hanem két zenész, akik a közönség közt énekelnek és gitároznak. Takács Vilko keveset beszélt, de annál figyelemfelkeltőbbek voltak gitárszólói, amikben megmutathatta igazi tehetségét. Ganxsta Zolee-nak sikerült kétszer is elpattantani a gitárja húrjait, amiket Vilko pár másodperc alatt orvosolni tudott. 

Ganxsta Zolee folyamatosan kommunikált a közönséggel, felkonferálta a saját, ahogy ő fogalmazott „méltán ismeretlen” dalaikat és további előadók slágerei közül is válogattak. Sőt, még egy ki nem adott dalt is eljátszottak, de ez hétpecsétes titok. 

A Dos Diavolos duó koncert a Káptalanfüredi kis strandon

Fotók: Nagy Lajos/Napló

 

 

