Tragédia a Scitec Muscle Beach után: elhunyt Kathi Béla, a magyar testépítés ikonja (videó)

Kathi Béla, a hazai erőemelés és testépítés ikonja, 1979. május 4-én született Hajdúböszörményben. Sportkarrierje során több országos bajnoki cím és Európa-bajnoki arany fűzhető a nevéhez, emellett kétszeres Superbody abszolút győztes és WABBA-világbajnoki cím birtokosa volt. A Cutler edzőterem-hálózat tulajdonosaként és a Scitec Nutrition nagyköveteként motivációt adott sokaknak az egészséges életmódhoz. A Veszprém, Győr, Pécs és Eger városaiban is működő franchise az ő nevét és hitvallását viszik tovább, közösséget teremtve mindazoknak, akik hisznek a kitartásban, az erőben és az emberi fejlődésben.

Az üzletemberként is sikeres Kathi Béla veszprémi edzőterme a mai napig népszerű

Fotó: Kathi Béla hivatalos Facebook-oldala

Kathi Béla saját álmát váltotta valóra a Cutler edzőterem létrehozásával

A Cutler. Egy név, ami ma már sokkal többet jelent, mint egy edzőterem. Aki valaha belépett egy konditerembe– akár Veszprémben, akár az ország más pontján –, az tudja: ott nemcsak gépek, súlyzók és izzadság várják, hanem egy olyan közösség, ahol számítasz. Ennek a közösségnek az alapjait Kathi Béla tette le. És most, hogy ő már nincs köztünk, gyászolóként érezzük, mekkora űrt hagyott maga után.

Múlt héten még együtt tapsoltunk a Balaton partján, a Scitec Muscle Beach rendezvényen

Siófokon a hazai erőemelés legnagyobb nevei adtak motivációt a jövő nemzedékének. A balatoni strandon Kathi Béla is ott volt – mosolygott, biztatott, pózolt a kamerák előtt, és közben szokásához híven mindenkihez volt egy jó szava. Akkor még nem sejthettük, hogy ez lesz az utolsó alkalom, amikor ilyen közegben, ilyen formában láthatjuk. A Balaton partján hagyott valamit maga után: példát, hitet, emberi értékeket. 2025. július 31-e sötét nap volt a családnak és a közösségnek is. Kathi Béla ott volt velünk – és valahol mindig is velünk marad.