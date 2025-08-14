Fény derült Lékai Máté függőségére: Carrie Bradshaw a kanyarban sincs hozzá képest

Bihari Ádám és Lékai Máté egy podcast keretében beszélgetett a sneakerek, órák és öltönyök témájáról.

Lékai Máté beszél életéről és ízléséről.

Forrás: ww.youtube.com/@SprezzaturabyBihari

Mit jelent Lékai Máténak a stílus?

Mit gondolsz arról, hogy az a mérhetetlen, vitathatóan gyenge ízlésed a sneakerekben… Nem gondoltad, hogy ez fertőző lehet a fiatal generáció számára?

– kérdezte Bihari Ádám, majd hozzátette, mennyire szerethető játékos Máté. Ezután így folytatta:

Hogy tud egy ilyen rendes ember ilyen ronda sneakereket viselni?

Máténak az „említett gyenge ízlése” ellenére elképesztő gyűjteménye van. Fiatalkorában sok cipőt és ruhát vásárolt, és cipőit gyakran osztogatta a rokonai között. Vannak ritka darabjai és gyűjtői modelljei is. Elmondása szerint közel 300 sneakerje van, ezek közül körülbelül tízet használ aktívan, ezek vannak „elöl”.

Mit gondol öltözködéséről?

Nem szereti a kirívó ruhákat és a nagy feliratokat, inkább visszafogott szeret lenni. Kedveli a bőrkabátokat és dzsekiket.

El tudnám képzelni, hogy kisgatyában és bőrkabátban mész edzésre, flip-flopban

– jegyezte meg Ádám. A beszélgetés az öltönyökről és az órákról folytatódott. Szóba került a hazai celebek ízlése is, és hogy Máté stílusa akár követendő példa is lehetne. A teljes beszélgetést itt hallgathatják meg: