augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szenvedély

1 órája

Fény derült Lékai Máté függőségére: Carrie Bradshaw a kanyarban sincs hozzá képest

Címkék#Lékai Máté#Bihari Ádám#beszélgetés#sport#stílus

Lékai Máté kézilabdázó úgy érzi, jelenleg boldog és kiegyensúlyozott életet él családjával. Viszont más is fontos szerepet tölt be az életében.

Veol.hu

Bihari Ádám és Lékai Máté egy podcast keretében beszélgetett a sneakerek, órák és öltönyök témájáról.

Lékai Máté beszél életéről és ízléséről.
Lékai Máté beszél életéről és ízléséről.
Forrás: ww.youtube.com/@SprezzaturabyBihari

Mit jelent Lékai Máténak a stílus?

Mit gondolsz arról, hogy az a mérhetetlen, vitathatóan gyenge ízlésed a sneakerekben… Nem gondoltad, hogy ez fertőző lehet a fiatal generáció számára?

– kérdezte Bihari Ádám, majd hozzátette, mennyire szerethető játékos Máté. Ezután így folytatta: 

Hogy tud egy ilyen rendes ember ilyen ronda sneakereket viselni?

Máténak az „említett gyenge ízlése” ellenére elképesztő gyűjteménye van. Fiatalkorában sok cipőt és ruhát vásárolt, és cipőit gyakran osztogatta a rokonai között. Vannak ritka darabjai és gyűjtői modelljei is. Elmondása szerint közel 300 sneakerje van, ezek közül körülbelül tízet használ aktívan, ezek vannak „elöl”.

@bihariadam - HÁNY CIPŐD VAN? - SOK... Lékai Mátéval készült podcast beszélgetésem teljes terjedelmében elérhető a YouTube-csatornámon. LINK A BIOBAN📌 #hastílusvanmindenvan #lékaimáté #bihariádám #magyartiktok #interjú #magyarpodcast #sneaker #cipők ♬ eredeti hang – Bihari Ádám - Bihari Ádám

Mit gondol öltözködéséről?

Nem szereti a kirívó ruhákat és a nagy feliratokat, inkább visszafogott szeret lenni. Kedveli a bőrkabátokat és dzsekiket.

El tudnám képzelni, hogy kisgatyában és bőrkabátban mész edzésre, flip-flopban

 – jegyezte meg Ádám. A beszélgetés az öltönyökről és az órákról folytatódott. Szóba került a hazai celebek ízlése is, és hogy Máté stílusa akár követendő példa is lehetne. A teljes beszélgetést itt hallgathatják meg:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu