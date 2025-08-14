1 órája
Fény derült Lékai Máté függőségére: Carrie Bradshaw a kanyarban sincs hozzá képest
Lékai Máté kézilabdázó úgy érzi, jelenleg boldog és kiegyensúlyozott életet él családjával. Viszont más is fontos szerepet tölt be az életében.
Bihari Ádám és Lékai Máté egy podcast keretében beszélgetett a sneakerek, órák és öltönyök témájáról.
Mit jelent Lékai Máténak a stílus?
Mit gondolsz arról, hogy az a mérhetetlen, vitathatóan gyenge ízlésed a sneakerekben… Nem gondoltad, hogy ez fertőző lehet a fiatal generáció számára?
– kérdezte Bihari Ádám, majd hozzátette, mennyire szerethető játékos Máté. Ezután így folytatta:
Hogy tud egy ilyen rendes ember ilyen ronda sneakereket viselni?
Máténak az „említett gyenge ízlése” ellenére elképesztő gyűjteménye van. Fiatalkorában sok cipőt és ruhát vásárolt, és cipőit gyakran osztogatta a rokonai között. Vannak ritka darabjai és gyűjtői modelljei is. Elmondása szerint közel 300 sneakerje van, ezek közül körülbelül tízet használ aktívan, ezek vannak „elöl”.
Mit gondol öltözködéséről?
Nem szereti a kirívó ruhákat és a nagy feliratokat, inkább visszafogott szeret lenni. Kedveli a bőrkabátokat és dzsekiket.
El tudnám képzelni, hogy kisgatyában és bőrkabátban mész edzésre, flip-flopban
– jegyezte meg Ádám. A beszélgetés az öltönyökről és az órákról folytatódott. Szóba került a hazai celebek ízlése is, és hogy Máté stílusa akár követendő példa is lehetne. A teljes beszélgetést itt hallgathatják meg:
