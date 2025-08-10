augusztus 10., vasárnap

Család

1 órája

Új fotót osztott meg kislányukról Szoboszlai Dominik felesége, a csöppség Liverpool-mezben szurkolt édesapjának

Vasárnap délután a Liverpool az angol Szuperkupáért csapott össze a Crystal Palace csapatával. Szoboszlai Dominik kislánya Liverpool-mezben készült a mérkőzésre.

Veol.hu

Vasárnap a londoni Wembley Stadionban rendezték meg az angol Szuperkupát, amelyben a Premier League címvédője, a Liverpool és az FA Kupa-győztes Crystal Palace csapott össze egymással.

Szoboszlai kislánya Liverpool-mezben ült, izgatottan várva a nagy meccs kezdetét Fotó:Markovics Gábor/bors.hu
Szoboszlaiék kislánya Liverpool-mezben szurkolt az édesapjának 
Fotó: Markovics Gábor/Borsonline

Kislány Liverpool-mezben

A mérkőzés kezdete után nem sokkal Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka új képet tett közzé 24 órán át elérhető Instagram-történetében. A fotón kislányuk Liverpool-mezben látható, amint a meccset várja, a kép mellé pedig Borka annyit írt: „Supporting daddy”, vagyis „szurkolunk apunak”. A pár augusztus 3-án jelentette be kislányuk érkezését, majd két nappal később Buzsik Borka egy másik fotón azt is megmutatta, hogyan készültek otthon a baba fogadására.

A kép megtekinthető az Instagramon.

 

