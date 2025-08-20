augusztus 20., szerda

A „Ketamin Királynője" elismerte bűnösségét Matthew Perry halálával kapcsolatban

A hollywoodi színész halála sokakat megrázott világszerte. A Matthew Perry halálához kapcsolódó ketaminügy főszereplője bűnösnek vallotta magát.

Jasveen Sangha, akit a hatóságok a „Ketamin Királynőjeként” emlegetnek, bűnösnek vallja magát Matthew Perry halálához kapcsolódó ketamin terjesztésében – írta a BBC.

Jasveen Sangha, Matthew Perry Forrás: Sun.com
Jasveen Sangha és Matthew Perry
Forrás: Sun.com

Perry 2023 októberében hunyt el Los Angeles-i otthonában, miután ketamintúladagolás következtében elvesztette eszméletét és megfulladt a jakuzziban. A toxikológiai vizsgálatok szerint halálát a ketamin akut hatásai okozták. 

A nyomozás során kiderült, hogy Perry évekig küzdött ketaminfüggőséggel, és több személy is hozzájárult a drog beszerzéséhez. Sangha volt az egyik főszereplő, aki az Sangha Stash House néven ismert észak-hollywoodi ingatlanjából árulta a drogot. A házban több mint 80 ampulla ketamint, valamint metanfetamin-, kokain- és Xanax-tabletták tömegét, több mint 1,4 kilogrammot találtak.

Matthew Perry vádlottjai és vádak

Összesen öt személyt vádoltak meg Perry halálával kapcsolatban:

  • Jasveen Sangha, a „Ketamin Királynője”, fő beszállító
  • Salvador Plasencia kaliforniai orvos, aki illegálisan adagolta a ketamint
  • Mark Chavez San Diegó-i orvos, aki segített a beszerzésben
  • Kenneth Iwamasa, Perry személyi asszisztense, aki beadta a drogot
  • Eric Fleming utcai kereskedő, aki közvetítette a ketamint 

Mindannyian bűnösnek vallották magukat, Sangha pedig az utolsó pillanatban ismerte el bűnösségét. 

A Ketamin Királynője”

Sangha, akit a sajtó a Ketamin Királynőjének” nevezett, a közösségi médiában fényűző életstílust mutatott be, beleértve japán és mexikói utazásait, valamint a Golden Globe- és az Oscar-díj-átadókon való részvételt. A hatóságok szerint ő volt az egyik főszereplő a hollywoodi ketaminhálózatban, amelyet egy orvos „vadnyugatnak” nevezett. 

A bíróság előtt elismerte, hogy több vádpontban is felelőssé tehető: fenntartott egy droggal kapcsolatos helyet, három vádpontban ketamint terjesztett, valamint egy vádpontban ketamint adott el, ami halált vagy súlyos testi sérülést okozott. Elismerte továbbá, hogy 2019-ben négy ampulla ketamint adott el Cody McLaurynak, aki később túladagolás következtében úgyszintén meghalt.

 A vádalku értelmében Sangha legfeljebb 45 év börtönt kaphat, a pontos büntetés kiszabása azonban még várat magára.

 

 

