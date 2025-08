Krausz Gábor és Mikes Anna készül a nagy napra – Tóth Gabi reakciója sem maradt el

Mikes Anna és Krausz Gábor továbbra is töretlenül az ország egyik legkedveltebb álompárja. A Dancing with the Stars műsorában bontakozott ki a románcuk, ami mára komoly elköteleződéshez vezetett: Gábor megkérte Anna kezét, és azóta is boldogan készülnek közös jövőjükre. Most pedig végre egy eddig titokban tartott részlet is napvilágot látott: kiszivárgott, hol tarthatják az esküvőjüket – számolt be róla a Bors.

Mikes Anna és Krausz Gábor esküvőhelyszínére Tóth Gabi is reagált

Forrás: Instagram/Mikes Anna

Bár a pontos helyszínről egyelőre nem közöltek hivatalos információkat, úgy tudni, egy romantikus, természetközeli környezet lehet a nagy nap színtere, ami tökéletesen passzol a pár meghitt stílusához. Mikes Anna elárulta, hogy szeretne több gyermeket is, így számukra ez az esküvő nemcsak egy esemény, hanem egy új élet kezdete is. Az álompár külföldi esküvőn gondolkodik – ez derül ki Mikes Anna legutóbbi Instagram-sztorijából. A videóban Krausz Gábor ujja Szardínia felett köröz, azon belül is Algheróra mutat. A sztárpár imád Olaszországban utazgatni, így tökéletesen illene hozzájuk ez a helyszín.

Mikes Anna és Krausz Gábor esküvőhelyszínére Tóth Gabi is reagált

Mindeközben Krausz exe, Tóth Gabi is a reflektorfényben van, csak más okból. Gőzerővel készül a Megasztár 8. évadára, ahol zsűritagként tér vissza. Közösségi oldalát ellepték a kulisszák mögötti képek és dögösebbnél dögösebb ruhaköltemények, amik láttán a kommentelők valósággal áradoznak róla.

„Jól áll ez a ruha, Gabi ”, „Észbontóan szexi vagy ”, „Azta, de szép vagy!” – csak néhány azok közül a lelkes hozzászólások közül, amelyekkel követői elárasztják a posztjait. Tóth Gabi láthatóan bombaformában van, és ahogy a castingok javában zajlanak, a nézők is egyre jobban várják, hogy mit tartogat az új évad.

Miközben tehát Anna és Gábor az örök hűséget tervez fogadni egymásnak, Gabi saját útját járja – magabiztosan, látványosan, karrierjének újabb csúcspontjának megélésére készülve.