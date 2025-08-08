Krausz Gábor új szerelmével Szardínián, miközben exe, Tóth Gabi népviseletet öltött

Mikes Anna legújabb Instagram-bejegyzése ismét lázba hozta a rajongókat. A képeken szereplő hangulat és emojik miatt sokan úgy gondolják: Krausz Gábor már feleségül vette kedvesét. A helyszín ezúttal is különleges – a pár ugyanis Olaszország egyik legszebb szigetén, Szardínián töltött el néhány napot – számolt be róla a mindmegette.hu

Krausz Gábor és Mikes Anna Szardínián – a posztok nyomán indultak a találgatások

Forrás: gabor.krausz/instagram

Esküvő vagy Mikes Anna születésnapja lehetett az utazás apropója?

A történet újabb fordulatot vett, amikor egyes követők arról számoltak be, hogy a páros közös sztorijaiban Krausz Gábor édesanyja és édesapja is feltűnt. Bár ezek az Instagram-történetek azóta eltűntek, az nlc.hu is megemlítette, hogy a család jelenléte tovább táplálta a titkos esküvő körüli találgatásokat. A posztokat elárasztották az esküvőhöz köthető emojik: gyűrű, szív, pezsgőspohár – ezek pedig sokak szemében megerősítésként hatottak.

A valóság viszont mást sejtet: Mikes Anna a születésnapját ünnepelte a tengerparti környezetben. Erről maga a táncművész is posztolt: napozás és tánc a fedélzeten, mosoly, nyári hangulat.

Tóth Gabi pedig népviseletben pózol – és készül a Megasztárra is

Közben Krausz Gábor ex-e, Tóth Gabi is aktívan jelen van a közösségi médiában. Csütörtök esti Instagram-posztjában népviseletbe öltözve lépett fel. Mindeközben már javában forog a Megasztár új évada is, ahol Tóth Gabi zsűritagként tér vissza. A kulisszák mögötti képek tanúsága szerint továbbra is erősen figyel a megjelenésére: vagány szettek, új haj – teljes átalakulásban szerepel újra a képernyőn.

Természetesen az sem kizárt, hogy a két esemény akár össze is fonódhatott és Krausz Gábor és Mikes Anna már egybekeltek – ha más nem, legalább a követőik szívében.