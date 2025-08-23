36 perce
A népszerű műsorvezető is beleszeretett a csodaszámba menő káptalantóti piacba (+ videó)
A tehetséges képzőművészek munkái éppúgy lenyűgözték, mint a barátságos emberek és hangot is adott ennek az ismert tévés, aki a Balaton-felvidék egyik különleges helyén, eseményén járt. Orosz Barbara műsorvezető a káptalantóti piacon ezúttal az édesanyjával töltött el egy "szuper napot". Ő maga fogalmazott így videós posztjában.
A népszerű műsorvezető, Orosz Barbara épp úgy szívesen nézegeti az egyedi, különleges tárgyakat a káptalantóti piacon, mint oly sokan mások. Ugyanis már lapunk is többször írt arról, hogy ez a Balaton-felvidék egy semmivel sem összehasonlítható helyszíne, amelyet hétvégente, vasárnaponként a Liliomkert piac miatt jellemzően messze földről, az ország távolabbi részeiből érkezők lepnek el.
Orosz Barbara a káptalantóti piacon
Orosz Barbara a közösségi felületén közzétett posztja szerint egy rókát formázó kézműves munkát vett, továbbá vásárolt szövött faliképet. Megcsodálta a sámfákból, régi vasalókból készült lámpákat is és csinos ruháknak sem tudott ellenállni. Majd édesanyjával együtt halat ebédelt.
Egy kislánytól karkötőt kapott ajándékba a műsorvezető, a gyermek családja azért kapott kedvet ahhoz hogy ellátogasson a Liliomkert piacra, mert látta Barbara korábban ott készült videóját.
Találkozott még Barbara legutóbb a piacon
- kutyás gazdikkal,
- füvesemberrel,
- zenészekkel,
- növényeket babusgató kertészekkel.
Megvásárolta az Élet és Tudomány 1978-as lefűzött példányait, amelyek kézzel faragott, fa borítást kaptak. Amikor megjelentek, Barbara még csak egyéves volt.
Műsorvezetők kedvence
Más műsorvezető is nagyszerűen érezte már magát a káptalantóti piacon. Korábban írtunk arról, hogy Kiss Ramóna is járt itt, s ő is a közösségi oldalán számolt be elragadottságáról.
Országosan ismert piac
Fotós kollégáinkat szintén megihlette ez a piac, amely a Balaton-felvidéken található, Veszprém vármegyében, Tapolca közelében. Képgalériákat készítettek a látottakról, ezeket itt és itt tekinthetik meg.
A káptalantóti piac neve mostanra az egész országban ismertté vált, nyaranta autóbuszokkal is érkeznek ide vásárlók. Ami a tóti piacon nincs, az valószínűleg nem is létezik – mondhatjuk, de az biztos, hogy a szépség annyi, alig győzi a szem és rengeteg finomságot kínálnak az árusok.
Sokan ragaszkodnak egy-egy termelőhöz, kézműveshez és kenyeréhez, sajtjához, és vannak, akik minden vasárnap délelőtt itt találkoznak és kávéznak családtagjaikkal, mások a rokonokhoz indulva ejtik útba a piacot, hogy innen vigyenek valami házi finomságot.
Itt ugyanis
- a friss kenyértől
- a házi disznótoroson át,
- az aszalt szilvával, pesztóval, hagymával, sonkával töltött parenyica sajtig,
- a kézműves ékszerektől,
- a nemez ajándéktárgyaktól
- a kézzel kötött zokniig
mindent megkapunk.
Helyben sül a mosógépmotorból, bicikliláncból készült sütőn a kürtőskalács, fő a gulyás, télen meleg gyümölcslével, nyáron hideg szörpökkel kínálják a vevőket.
A retró bútorok mellett a régiségek is kelletik magukat, a helyszínen számos kézműves árulja portékáit, de a használt cikkek sem lebecsülendők. S felszabadító az a kötetlen hangulat, ami áthatja az egész környéket piacnapokon.
