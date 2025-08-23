augusztus 23., szombat

Bence névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Balaton-felvidék

36 perce

A népszerű műsorvezető is beleszeretett a csodaszámba menő káptalantóti piacba (+ videó)

Címkék#sajt#Orosz Barbara#Balaton-felvidék#tévés#Liliomkert#Liliomkert piac#piac#műsorvezető#kézműves#káptalantóti piac

A tehetséges képzőművészek munkái éppúgy lenyűgözték, mint a barátságos emberek és hangot is adott ennek az ismert tévés, aki a Balaton-felvidék egyik különleges helyén, eseményén járt. Orosz Barbara műsorvezető a káptalantóti piacon ezúttal az édesanyjával töltött el egy "szuper napot". Ő maga fogalmazott így videós posztjában.

Veol.hu

A népszerű műsorvezető, Orosz Barbara épp úgy szívesen nézegeti az egyedi, különleges tárgyakat a káptalantóti piacon, mint oly sokan mások. Ugyanis már lapunk is többször írt arról, hogy ez a Balaton-felvidék egy semmivel sem összehasonlítható helyszíne, amelyet hétvégente, vasárnaponként a Liliomkert piac miatt jellemzően messze földről, az ország távolabbi részeiből érkezők lepnek el.

Orosz Barbara jól érzi magát a Balatonnál.
Orosz Barbara jól érzi magát a Balatonnál
Forrás: Facebook/Tűsarok Orosz Barbarával

Orosz Barbara a káptalantóti piacon

Orosz Barbara a közösségi felületén közzétett posztja szerint egy rókát formázó kézműves munkát vett, továbbá vásárolt szövött faliképet. Megcsodálta a sámfákból, régi vasalókból készült lámpákat is és csinos ruháknak sem tudott ellenállni. Majd édesanyjával együtt halat ebédelt. 

Egy kislánytól karkötőt kapott ajándékba a műsorvezető, a gyermek családja azért kapott kedvet ahhoz hogy ellátogasson a Liliomkert piacra, mert látta Barbara korábban ott készült videóját.

Találkozott még Barbara legutóbb a piacon

  • kutyás gazdikkal,
  • füvesemberrel,
  • zenészekkel,
  • növényeket babusgató kertészekkel.

Megvásárolta az Élet és Tudomány 1978-as lefűzött példányait, amelyek kézzel faragott, fa borítást kaptak. Amikor megjelentek, Barbara még csak egyéves volt.

Műsorvezetők kedvence

Más műsorvezető is nagyszerűen érezte már magát a káptalantóti piacon. Korábban írtunk arról, hogy Kiss Ramóna is járt itt, s ő is a közösségi oldalán számolt be elragadottságáról.

Országosan ismert piac

Fotós kollégáinkat szintén megihlette ez a piac, amely a Balaton-felvidéken található, Veszprém vármegyében, Tapolca közelében. Képgalériákat készítettek a látottakról, ezeket itt és itt tekinthetik meg.

A káptalantóti piac neve mostanra az egész országban ismertté vált, nyaranta autóbuszokkal is érkeznek ide vásárlók. Ami a tóti piacon nincs, az valószínűleg nem is létezik – mondhatjuk, de az biztos, hogy a szépség annyi, alig győzi a szem és rengeteg finomságot kínálnak az árusok.

Sokan ragaszkodnak egy-egy termelőhöz, kézműveshez és kenyeréhez, sajtjához, és vannak, akik minden vasárnap délelőtt itt találkoznak és kávéznak családtagjaikkal, mások a rokonokhoz indulva ejtik útba a piacot, hogy innen vigyenek valami házi finomságot. 

Itt ugyanis 

  • a friss kenyértől 
  • a házi disznótoroson át,
  • az aszalt szilvával, pesztóval, hagymával, sonkával töltött parenyica sajtig, 
  • a kézműves ékszerektől, 
  • a nemez ajándéktárgyaktól
  • a kézzel kötött zokniig 

mindent megkapunk.

Helyben sül a mosógépmotorból, bicikliláncból készült sütőn a kürtőskalács, fő a gulyás, télen meleg gyümölcslével, nyáron hideg szörpökkel kínálják a vevőket.  

A retró bútorok mellett a régiségek is kelletik magukat, a helyszínen számos kézműves árulja portékáit, de a használt cikkek sem lebecsülendők. S felszabadító az a kötetlen hangulat, ami áthatja az egész környéket piacnapokon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu