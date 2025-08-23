A népszerű műsorvezető is beleszeretett a csodaszámba menő káptalantóti piacba (+ videó)

A népszerű műsorvezető, Orosz Barbara épp úgy szívesen nézegeti az egyedi, különleges tárgyakat a káptalantóti piacon, mint oly sokan mások. Ugyanis már lapunk is többször írt arról, hogy ez a Balaton-felvidék egy semmivel sem összehasonlítható helyszíne, amelyet hétvégente, vasárnaponként a Liliomkert piac miatt jellemzően messze földről, az ország távolabbi részeiből érkezők lepnek el.

Orosz Barbara jól érzi magát a Balatonnál

Forrás: Facebook/Tűsarok Orosz Barbarával

Orosz Barbara a káptalantóti piacon

Orosz Barbara a közösségi felületén közzétett posztja szerint egy rókát formázó kézműves munkát vett, továbbá vásárolt szövött faliképet. Megcsodálta a sámfákból, régi vasalókból készült lámpákat is és csinos ruháknak sem tudott ellenállni. Majd édesanyjával együtt halat ebédelt.

Egy kislánytól karkötőt kapott ajándékba a műsorvezető, a gyermek családja azért kapott kedvet ahhoz hogy ellátogasson a Liliomkert piacra, mert látta Barbara korábban ott készült videóját.

Találkozott még Barbara legutóbb a piacon

kutyás gazdikkal,

füvesemberrel,

zenészekkel,

növényeket babusgató kertészekkel.

Megvásárolta az Élet és Tudomány 1978-as lefűzött példányait, amelyek kézzel faragott, fa borítást kaptak. Amikor megjelentek, Barbara még csak egyéves volt.

Műsorvezetők kedvence

Más műsorvezető is nagyszerűen érezte már magát a káptalantóti piacon. Korábban írtunk arról, hogy Kiss Ramóna is járt itt, s ő is a közösségi oldalán számolt be elragadottságáról.

Országosan ismert piac

Fotós kollégáinkat szintén megihlette ez a piac, amely a Balaton-felvidéken található, Veszprém vármegyében, Tapolca közelében. Képgalériákat készítettek a látottakról, ezeket itt és itt tekinthetik meg.

A káptalantóti piac neve mostanra az egész országban ismertté vált, nyaranta autóbuszokkal is érkeznek ide vásárlók. Ami a tóti piacon nincs, az valószínűleg nem is létezik – mondhatjuk, de az biztos, hogy a szépség annyi, alig győzi a szem és rengeteg finomságot kínálnak az árusok.

Sokan ragaszkodnak egy-egy termelőhöz, kézműveshez és kenyeréhez, sajtjához, és vannak, akik minden vasárnap délelőtt itt találkoznak és kávéznak családtagjaikkal, mások a rokonokhoz indulva ejtik útba a piacot, hogy innen vigyenek valami házi finomságot.