Még egy állandó vendége is van

Orosz Barbara megmutatta balatoni otthonát: csodás terasz, lélegzetelállító kilátás

Orosz Barbara egyre gyakrabban oszt meg képeket Instagram-oldalán, melyeken balatoni otthona tárul a követői elé. A műsorvezető álomházát Badacsonyban találta meg francia férjével, és a mediterrán stílusú ház kívül-belül lenyűgöző. A terasz tavaly júliusban kapta meg a kerti bútorokat, azóta pedig minden a helyére került, így a ház teljes pompájában várja a látogatókat.

A fotókon jól látszik, hogy Orosz Barbara nagy figyelmet fordított a részletekre: a terasz ízléses bútorokkal van berendezve, a belső terek pedig világosak és barátságosak. Bár korábban főként macskákról vagy egy-egy rókáról posztolt, mára egyre több kép fókuszában a balatoni otthon áll, melyet a követők örömmel csodálnak. 

Orosz Barbara otthonából meseszép kilátás nyílik a Balatonra
Orosz Barbara otthonából meseszép kilátás nyílik a Balatonra
Forrás: orosz_barbara_tusarok/Instagram

Talán a legelbűvölőbb rész a kilátás: a Balaton teljes szépsége tárul elénk, a csillogó kék víztükör és a táj látványa lenyűgöző. Orosz Barbara álomháza nemcsak otthon, hanem igazi nyugalom-sziget a nyüzsgő hétköznapok közepette, ahol a természet és a modern komfort tökéletes harmóniában találkozik.

A követők visszajelzései szerint a műsorvezető balatoni háza inspiráló, hiszen nemcsak az ízléses berendezés és a panoráma ragadja meg a szemet, hanem az is, ahogyan Barbara személyisége és stílusa átjön minden fotón. A ház mindenképp a tökéletes hely a pihenésre és a feltöltődésre, a Balaton partján, mediterrán hangulatban.

 

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
