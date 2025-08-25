augusztus 25., hétfő

Be Massive Horizon Party

1 órája

Erre senki se számított: világsztár ugrott be a tihanyi buliba

#Be Massive Horizon Party#Echo Piknik#dj#Paul Kalkbrenner

Paul Kalkbrenner tűnt fel a tihanyi Visszhang-dombon – de most nem a pult mögött, hanem a hallgatóságban.

Veol.hu

Igazi meglepetés érte péntek este a Be Massive Horizon Party és az Echo Piknik résztvevőit Tihanyban: a világhírű német technozenész és DJ, Paul Kalkbrenner is feltűnt a Visszhang-dombon.

Paul Kalkbrenner tűnt fel a tihanyi Visszhang-dombon – de most nem a pult mögött Forrás: Paul Kalkbrenner Facebook-oldala
Paul Kalkbrenner most csak hallgatta a zenét

A lipcsei születésű sztár szerdán még a zamárdi Strand Fesztiválon a tűzijáték után lépett fel hatalmas sikerrel, ám most nem a pult mögött, hanem a közönség soraiban tűnt fel. Kalkbrenner meghallgatta a tihanyi bulit, rajongóival fotózkodott, autogramokat osztogatott, és láthatóan élvezte a különleges hangulatot.

@metha_bemassive Kalkbrenner hallgatott Tihamyban, oda kellett figyelni mi szól 🙂 Jó volt nézni mire Bólogat 🙂 @Be Massive Horizon @Paul Kalkbrenner #methadj ♬ original sound - Metha

A videó tanúsága szerint a DJ annyira belemerült a zenébe, hogy a dombon egy padon ülve önkéntelenül is a ritmusra mozgott. Bár most nem lépett színpadra, jelenléte mégis különleges színt vitt az eseménybe, és sokak számára felejthetetlenné tette az estét.

 

