Kosárlabdázóból lett a sztárok strasszkirálynője (+ videó)

Strasszköves mikrofonok, csillogó kiegészítők, egyedi poharak – Annamária keze munkája szinte bármilyen tárgyat különlegessé tesz. Strasszkővel hódította meg a sztárvilágot az egykori kosárlabdázó. Aki Rúzsa Magdi koncertjén járt, talán már láthatta is a ragyogó mikrofont, amit ő díszített. De nem csak hazai hírességek kérik a munkáit: a magyarországi fellépése alkalmából Jennifer Lopez is kapott tőle egy egyedi készítésű poharat – és az énekesnő azóta is rendszeresen használja.

Forrás: Anna Cristal/Instagram

A márka útja nem volt egyenes. Kezdetben Annamária maga keresett meg ismert embereket együttműködés céljából, ma már azonban fordult a kocka: a hírességek keresik őt, hogy valami igazán egyedit viselhessenek a színpadon vagy épp a mindennapokban.

Az Anna Cristal darabjai megjelentek már Kerényi Virág kollekcióiban, Sirókai Diána modell és Herceg Erika énekesnő is szívesen viseli a munkáit, de Curtis és Kasza Tibi is az ő által díszített mikrofont használta. T.Danny pedig több koncertjén is Annamária által készített cipőkben lépett színpadra. A sorból Nótár Mary sem marad ki, akinek egy strasszkövekkel kirakott ruhakölteményt tervezett.