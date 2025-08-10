1 órája
Kosárlabdázóból lett a sztárok strasszkirálynője (+ videó)
Keller Annamária neve egykor a kosárlabdapályán csengett ismerősen, ma pedig a legnagyobb színpadokon és kifutókon is visszaköszön – egészen más formában. A volt válogatott kosárlabdázó egy kreatív hobbit választott új szenvedélyének, és az évek során ebből született meg az Anna Cristal márka, amely mára hazai és nemzetközi hírességek kedvence lett.
Strasszköves mikrofonok, csillogó kiegészítők, egyedi poharak – Annamária keze munkája szinte bármilyen tárgyat különlegessé tesz. Strasszkővel hódította meg a sztárvilágot az egykori kosárlabdázó. Aki Rúzsa Magdi koncertjén járt, talán már láthatta is a ragyogó mikrofont, amit ő díszített. De nem csak hazai hírességek kérik a munkáit: a magyarországi fellépése alkalmából Jennifer Lopez is kapott tőle egy egyedi készítésű poharat – és az énekesnő azóta is rendszeresen használja.
A márka útja nem volt egyenes. Kezdetben Annamária maga keresett meg ismert embereket együttműködés céljából, ma már azonban fordult a kocka: a hírességek keresik őt, hogy valami igazán egyedit viselhessenek a színpadon vagy épp a mindennapokban.
Az Anna Cristal darabjai megjelentek már Kerényi Virág kollekcióiban, Sirókai Diána modell és Herceg Erika énekesnő is szívesen viseli a munkáit, de Curtis és Kasza Tibi is az ő által díszített mikrofont használta. T.Danny pedig több koncertjén is Annamária által készített cipőkben lépett színpadra. A sorból Nótár Mary sem marad ki, akinek egy strasszkövekkel kirakott ruhakölteményt tervezett.
A márka nemcsak a csillogásról szól, hanem az egyediségről és a kézzel készült minőségről is. Annamária minden megrendelést ugyanolyan lelkesedéssel készít el – legyen szó hírességről vagy „csak” egy strasszimádó hétköznapi megrendelőről.
Aki kíváncsi rá, milyen egy Anna Cristal-kiegészítő élőben, az augusztus 9-én Rúzsa Magdi veszprémi koncertjén akár meg is pillanthatja a díszes mikrofont – feltéve, ha a sztár most is Annamária kreációját választja a színpadra.
Keller Annamária története igazi példa arra, hogyan válhat egy hobbi hivatássá, ha valaki szenvedéllyel, kreativitással és kitartással építi fel.