Krausz Gábor és Mikes Anna megmutatják, hol ebédelnek mindennap (videó)
Krausz Gábor és Mikes Anna pihennek is a nyár folyamán. Szardínia szerelmeseinek Instagram-posztjukban egy különleges helyre is utaltak, ahol szívesen időznek.
Krausz Gábor és Mikes Anna nyaralnak, ott ahol a mediterrán hangulat és a tenger adta élmények mellett a helyi gasztronómia is nagy szerepet kap. Mikes Anna Instagram-posztjában személyes ajánlást tett Szardínia szerelmeseinek, kiemelve az Algheróban található halpiacot, amelyet mindennap látogattak ebédre.
Szardínia a pár nyári álom úti célja lett
„Személyes ajánlás Olaszország szerelmeseinek és hal imádóknak! Ígértem egy külön posztot a kedvenc hal piacunkról, ahova mindennap ebédelni jártunk Szardínián, Algheróban. Aki itt jár, ne hagyja ki, maga a paradicsom, egy igazi autentikus hely, kulináris élménnyel!” – írta Mikes Anna az instagram oldalán.
A pár Instagram-posztjaiban a színes halak és a helyi ízek kavalkádja is életre kel, miközben Szardínia meseszép tájai is a képernyőre kerülnek. A kedvenc piacuk látogatása pedig igazi kulináris kalandot ígér, így rajongóiknak is kedvet csinálnak a mediterrán nyaraláshoz.
Krausz Gábor és Mikes Anna élményei nemcsak a gasztronómiai élvezeteket mutatják be, hanem a mediterrán életérzést is közelebb hozzák követőikhez, így a nyár egyik legvonzóbb úti céljává varázsolják Szardíniát a hazai közönség számára.
Videó: Mikes Anna instagram
